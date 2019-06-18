Huawei تقلص حجم إيراداتها المتوقعة وسط الضغوط الأمريكية المستمرة

فاطمة أيت طالب - دبي - قال الرئيس التنفيذي لشركة Huawei اليوم أن شركته ستقوم بتقليص قدرتها الإنتاجية مما قد يؤثر على نمو إيرادات الشركة، حيث كشف عن خطط الشركة للتعامل مع الضغط المستمر من الولايات المتحدة الأمريكية.

” في العامين المقبلين، أعتقد أننا سنقلل من قدرتنا الإنتاجية، وستنخفض إيراداتنا بحوالي 30 مليار دولار أمريكي مقارنة بالتوقعات، وبالتالي فإن إيراداتنا من المبيعات خلال هذا العام والعام المقبل ستكون في حدود 100 مليار دولار أمريكي “. وأضاف السيد Ren Zhengfei بأن شركة Huawei ستستعيد ” زخم النمو ” من جديد بعد العام 2020.

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وفي نفس الوقت، أوضح السيد Ren Zhengfei بأن شركة Huawei تبحث أيضًا عن إنشاء إصدارات مختلفة من منتجاتها بحيث صرح بالقول : ” في العامين المقبلين، سنقوم بالكثير من التحولات عبر مجموعة من إصدارات الأجهزة المختلفة، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لإختبار ما إذا كان ذلك ناجحًا. بعد هذه الخطوة، سنكون أقوى “. وللآسف، نحن لا نعرف ما الذي كان يقصده السيد Ren Zhengfei بذلك، وما إذا كان ذلك يعني بأن شركة Huawei ستقوم بإيجاد بدائل للمكونات الأمريكية الصنع.

ومع ذلك، إذا كان هناك شيء واثقة منه شركة Huawei، فهو أنها قوية، وأنه ليست هناك أي طريقة لضرب الشركة حتى الموت. عموما، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نرى نتائج الخطط التي أعدتها شركة Huawei للتغلب على العراقيل التي وضعتها الحكومة الأمريكية أمامها.