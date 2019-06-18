الهاتف Huawei Mate X سيصل للسوق في شهر سبتمبر المقبل، والمتحدث بإسم الشركة يؤكد ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر فبراير الماضي، أعلنت شركة Huawei عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X. وكان من المقرر في البداية أن يصل هذا الهاتف إلى السوق بحلول نهاية هذا الشهر، ولكن الحظر التجاري المفروض على شركة Huawei أفسد خطط هذه الأخيرة. وتزعم تقارير جديدة من CNBC ومن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه من المقرر أن يصل هاتف Huawei Mate X القابل للطي للسوق في شهر سبتمبر المقبل.

ووفقا للمتحدث الرسمي بإسم شركة Huawei، فسوف يتم إطلاق الهاتف Huawei Mate X على الصعيد العالمي مع التركيز على الأسواق التي تم فيها إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G بالفعل. وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى المشاكل التي سقط فيها الهاتف Galaxy Fold من شركة سامسونج، فقد قال المتحدث بإسم شركة Huawei بأن الهاتف Huawei Mate X سيخضع لإختبارات مكثفة للتأكد من أنه جاهز حقًا ليتم إطلاقه على نطاق واسع. وتعمل شركة Huawei أيضًا مع شركات الإتصالات ومطوري التطبيقات للتأكد من أن الهاتف سيوفر تجربة رائعة للمستخدمين منذ اليوم الأول.

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أوضح المتحدث الرسمي بإسم شركة Huawei أيضًا أن الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على الشركة الصينية لن يؤثر على قدرة الهاتف Huawei Mate X على تشغيل نظام الأندرويد وتطبيقات جوجل. وبالأمس فقط، قامت هيئة 3C الصينية بالمصادقة على الهاتف Huawei Mate X، مما يعني أن المستخدمين الصينيين سيكونون من أوائل من يحصلون على الهاتف. سيكون الهاتف Huawei Mate X متوفرًا باللون الأزرق، وسيكلف ما يصل إلى 2600 دولار أمريكي.