دو تعلن توفير "برنامج تسجيل الأجهزة" من "آبل" لعملائها من المؤسسات في دولة...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع شركة "آبل" لتوفير خدمة "برنامج تسجيل الأجهزة" لعملائها من المؤسسات في دولة الإمارات، لتصبح بذلك دو أول مزود خدمات اتصال يوفر الخدمة لعملائه على مستوى المنطقة. وتعكس الخطوة الجديدة جهود دو المتواصلة نحو توفير أحدث الحلول لعملائها من المؤسسات في رحلتهم نحو التحول الرقمي. وتتيح الخدمة الجديدة للمؤسسات عبر كافة القطاعات الوصول والنفاذ لتسجيل أجهزتهم تلقائياً في منصة إدارة الأجهزة المتحركة للمؤسسات (EMM) حسب احتياجاتهم.

إدارة آمنة وأكثر كفاءة للأجهزة

وتعليقاً على توفير الخدمة الجديدة، قال هاني فهمي علي، النائب التنفيذي للرئيس – قطاع حلول المؤسسات في دو: "في ظل الطلب المتنامي على الأنظمة والأجهزة التكنولوجية الحديثة من جانب المؤسسات عبر كافة أنحاء دولة الإمارات، ندرك في دو مدى حاجة عملائنا من المؤسسات لحلول تقنية متطورة تساعدهم على تعزيز كفاءتهم وتضمن لهم مزيداً من النمو والاستمرارية. ويسعدنا الإعلان عن توفير برنامج تسجيل الأجهزة من آبل الذي يتيح للمؤسسات اعتماد أحدث الأجهزة وإعدادها بشكل سلس ومبسط، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والتكاليف، إضافة إلى توفير المزيد من الحماية ووسائل التحكم بكافة الأجهزة التي يثبتونها داخل أقسام مؤسساتهم."

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وسيستفيد عملاء دو من المؤسسات عبر برنامج تسجيل الأجهزة من فوائد عديدة تشمل إعداد وتثبيت الأجهزة بشكل تلقائي وخفض التكاليف وإلغاء الحاجة للضبط اليدوي، فضلاً عن زيادة حماية الأجهزة وتحسين تجربة الاستخدام والتحكم المركزي بالخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج آبل لتسجيل الأجهزة مزايا التحكم بالتطبيقات والخدمات التي توفرها الأجهزة بشكل مباشر، مما يعني أنه سيكون بإمكان قسم تكنولوجيا المعلومات الموجود داخل المؤسسات التي ستستخدم أجهزة آبل، إضافة مزايا تحكم جديدة عن بعد – بما في ذلك تمكين أو إزالة تطبيقات معينة، إضافة إلى منع المستخدمين من إزالة ملف التعريف الخاص بمنصة إدارة الأجهزة المتحركة للمؤسسات.

يعد برنامج تسجيل الأجهزة المجاني للمؤسسات جزءاً من برامج النشر الخاصة بشركة آبل (ADP)، والتي تساعد الشركات والمؤسسات الأكاديمية على نشر وإعداد الأجهزة العاملة بأنظمة iOS و macOS بشكل سلس ومريح. ويوفر البرنامج وسيلة سريعة ومبسطة لنشر أجهزة iPad وiPhone وأجهزة كمبيوترMac .