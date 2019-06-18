شراكة بين "تريند مايكرو" وكبار منتجي حلول التدريب الأمني لتقديم محتوى مجاني شامل

الرياض - الخليج 365 :

أعلنت اليوم شركة "تريند مايكرو" (رمزها في بورصة طوكيو: 4704)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال حلول الأمن الإلكتروني، عن إبرام شراكة مع عدد من كبار شركات التدريب المختصة بمجال الأمن الإلكتروني. وتهدف الشراكة إلى تمكين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حماية موظفيها ومواردها من أحدث التهديدات الإلكترونية. وتجمع الشراكة الجديدة "تريند مايكرو" مع أربع شركات هي "نينجيو" و"إنفوسيك" و"نكست تك سكيوريتي" و""غولد فيش"، وترمي إلى ضمان حصول العملاء في المنطقة على مجموعة واسعة من طرق التدريب.

وتتضمّن الموادّ التدريبية الجديدة أداة Phish Insight من "تريند مايكرو"، وهي حلّ مجاني خاص بالتوعية الأمنية يمتاز بالمرونة العالية. ومن شأن المنصة التعليمية الجديدة هذه أن تقدّم للشركات مكتبة متنوعة من محتوى التدريب لتعزيز مبادرات توعية الموظفين واكتساب الموارد التي تحتاجها لتحسين مستوى الأمن الرقمي المؤسسي العامّ.

وبهذه المناسبة، أشار الدكتور معتز بن علي نائب الرئيس لدى "تريند مايكرو" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن جميع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم "معرّضة لرسائل البريد الإلكتروني التصيّدية المصمّمة وفق مبادئ الهندسة الاجتماعية ولهجمات اختراق البريد الإلكتروني المؤسسي، والتي يمكنها التسبّب بأضرار مادية كبيرة وأخرى تتعلق بالسمعة"، وقال: "نريد أن نساعد في جعل العالم الرقمي أكثر أماناً، ولذلك أقمنا شراكة مع أربع شركات بارزة من جميع أنحاء العالم لتقديم موارد تعليمية من شأنها إحداث التكامل مع أداتنا المجانية Phish Insight، فإضافة الموارد التعليمية للشركات لا تقتصر على كونها تتيح المجال أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاختبار الوعي الأمني لموظفيها، ولكنها تساعد أيضاً في تحسين درجة هذا الوعي".

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يُذكر أن هجمات اختراق البريد الإلكتروني المؤسسي التي تم الإفصاح عنها كلّفت الشركات في العالم ما يقرب من 1.3 مليار دولار في العام 2018، أي أكثر من أية فئة أخرى من فئات التهديد الإلكتروني، كما أن رسائل البريد الإلكتروني التصيّدية ترتبط بثلث حوادث اختراق البيانات و94 بالمئة من الإصابات بالبرمجيات الخبيثة التي وقعت العام الماضي. وتكفل التحسينات الأخيرة التي أجريت على الأداة Phish Insight للشركات تحسين عمليات تدريب الموظفين من أجل الحدّ من تأثير هذه التهديدات.

وتعمل "تريند مايكرو" مع العديد من مقدمي خدمات التدريب المعروفين لتقديم مجموعة واسعة من المحتوى الذي يناسب أوسع مجموعة ممكنة من الثقافات المؤسسية، بما ينسجم مع ملحوظات العملاء، سواء كان ذلك باتباع أساليب تدريب تقليدية أو أكثر انفتاحاً. وبينما تفضّل بعض الشركات تقديم تدريب متخصص ودقيق لموظفيها، تفضّل شركات أخرى إقامة دورات تدريب أكثر تفصيلاً، لذلك فمن المهم أن يكون هناك ما يكفي من الخيارات لتلبية هذه الاحتياجات.

وسوف يتمكن العملاء من الحصول على المحتوى الذي يناسب احتياجاتهم دون أية عقود أو اشتراكات، وهو مجاني تماماً خلال فترة تجريبية تمتدّ لستة أشهر.