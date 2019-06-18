كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تسلا تريد أن تجعل السيارة “أكثر متعة “

متابعة-سنيار: ظهر Elon Musk في معرض Electronic Entertainment Expo، المعروف باسم E3، في لوس أنجلوس يوم الخميس، وقال في محادثة مع مصمم اللعبة Todd Howard وصحفي ألعاب الفيديو Geoff Keighley أن خيارات الترفيه تنمو في مركبات تسلا.

وردا على سؤال: “ماذا يمكننا أن نفعل لجعل السيارة ممتعة قدر الإمكان؟”، قال “موسك”:

أولاً، لعبة Cuphead، التي أعلنت عنها Tesla في وقت سابق من هذا الشهر، والتي ستضاف إلى خيارات اللعبة الموجودة بالفعل على شاشة سيارة Tesla، ثم تعمل Bethesda Game Studios مع Tesla لجلب Fallout Shelter إلى مجموعة الألعاب.

سيكون Beach Buggy Racing 2 أيضا جزءًا من مجموعة الألعاب ، ولكن هذه اللعبة تستخدم عجلة القيادة في السيارة وستكون متعددة اللاعبين.

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تم تصميم جميع الألعاب الجديدة خصيصًا لتسلا.

داخل متصفح Tesla، ستتوفر خيارات بث الفيديو مثل Netflix و YouTube عندما تكون السيارة متوقفة ومتصلة بشبكة WiFi، ويمكنك الاستمتاع بمسلسلك المفضل، عندما تقف في مكان ما، أو تنتظر شخصا ما في موعد، أوعند شحن سيارتك في محطة Tesla Supercharger.

أشار Musk إلى أن شاشة Tesla “لم تكن مصممة أصلا من أجل اللعبة”، إلا أن Easter Egg Drawer المليء بالألعاب، والتي يأتي الكثير منها من Atari، لم يعد سرا، كما وصفه بأنه “أفضل عمل له”، على شاشة تسلا.