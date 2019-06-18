كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| للكتابة والتلوين أقلام “Magnetips” الهلامية المغناطيسية

متابعة-سنيار: عادت Typica إلى Kickstarter هذا الأسبوع لإطلاق أقلام Magnetips الهلامية المغناطيسية الجديدة، والتي تقدم بديلاً عن الأقلام الدقيقة الأصلية التي أطلقتها كيك ستارتر في عام 2016.

تم إنشاء الأقلام باستخدام نفس التصميم المغناطيسي الفريد الموجود في النسخ الأصلية، مع استبدل عبوات الطوابع الدقيقة.

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وقال مطورو الأقلام: “كل قلم من مجموعاتنا سوف يجذبك، مما يسمح لك بالرسم بطريقة جديدة ومبتكرة، وإذا لم تكن مستخدمة للكتابة أو اللون، فإنها ستغير الطريقة التي تستخدم بها الأقلام ومظهر مكتبك، وفي كل قلم، نستخدم مغناطيسين، ويتم تثبيت المغناطيس الموجود في غطاء القلم والمغناطيس في جسم القلم بأقطاب متقابلة، وهذا يضمن أن الغطاء سوف ينجذب دائما إلى جسم القلم.”

أقلام Magnetips متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 24 جنيها استرلينيا لمجموعة كاملة من 20 قلما، ومن المتوقع أن تتم عمليات التسليم في جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2019.