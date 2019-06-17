تكنولوجيا: سامسونج تسيطر على سوق الشاشات بحصة تصل إلى 40.2%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من IHS Markit عن تسجيل سامسونج أعلى نسبة في شحنات الشاشات بنسبة تصل إلى 40.2% خلال الربع الأول من 2019.

نجحت العملاق الكوري في تحقيق مبيعات في الشاشات بقيمة 3.4 مليار دولار أو بما يعادل نسبة 40.2% من إجمالي شحنات الشاشات خلال هذا الربع، لكن مع هذه النسبة الكبيرة التي تسيطر عليها سامسونج، إلا أنها سجلت أيضاً خسارة سنوية بنسبة 6.6%.

ولقد إحتلت JDI المركز الثاني بحصة سوقية وصلت إلى 12.3%، بينما ارتفعت حصة BOE السوقية إلى نسبة 11.9%، أيضاً أشارت توقعات وكالة IHS إلى أن حصة شركة BOE ستتخطى حصة JDI خلال الربع الثاني من 2019، وذلك وفقاً للتطور السريع في شحنات شركة BOE.

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ويؤكد محللي السوق إلى أن السبب الرئيسي لإرتفاع حصة سامسونج السوقية من شحنات الشاشات، يعود إلى إرتفاع نسبة شحن شاشات OLED للشركات المصنعة للهواتف الذكية هذا العام، نظراً لتحول الكثير من الشركات المصنعة للهاتف لإختيار هذه الفئة من الشاشات التي تدعم دمج إستشعار البصمة في الشاشة.

يذكر أن المنافس الأقوى لشركة سامسونج الآن هو شركة BOE الصينية، التي بدأت في الفترة الأخيرة في مضاعفة إنتاجها لتوريد الشاشات لهواتف Mate 20 Pro.

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