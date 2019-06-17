Airbnb Adventures ستضيف بعض التشويق إلى عطلتك التالية

فاطمة أيت طالب - دبي - تفضل Airbnb إستخدام منصتها للعثور على سكن مؤقت في عطلتك القادمة بدلاً من الإقامة في فندق. تطورت المنصة إلى أكثر من مجرد منصة واحدة تتيح لك العثور على مكان للإقامة فيه. يمكنك حجز مجموعة متنوعة من التجارب من خلال التطبيق لتنغمس أكثر في الحياة المحلية، فهي تقدم الآن شيئًا جديدًا للباحثين عن الإثارة. مع Airbnb Adventures، يمكنك الشروع في جولات ورحلات تتراوح مدتها بين ثلاثة أيام وأسبوع وهي تتجاوز جولة المشي المعتادة في المدينة التي تجدها في تبويب التجارب.

على سبيل المثال، هناك مغامرة لمدة ثلاثة أيام تأخذك لإكتشاف القرى في شمال تايلاند مقابل 435 دولارًا للشخص الواحد. تكلفة الرحلة تشمل المعدات، النقل، المشروبات، الإقامة، والطعام.

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لا تدير Airbnb هذه الرحلات بنفسها، وإنما تترك هذه المهمة لشركات سياحية محلية وخبراء. كما تستعين أيضًا بأطراف ثالثة للتحقق من الشهادات المطلوبة لأنواع معينة من الأنشطة بطريقة آمنة. إنها طريقة أخرى للشركة لتحقيق إيرادات تتجاوز منتجها الأساسي وهو ربط الأشخاص بالزوار الذين يتطلعون إلى استئجار غرفة أو شقة أو منزل كامل مؤقتًا.