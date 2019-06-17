تسيطر شركة آبل على سوق الساعات الذكية من خلال ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch، حيث تستحوذ على النسبة الأكبر من الحصة السوقية، والتي تصل إلى 51%، وهذا هو السبب في حرص آبل على تطوير الإصدار الجديد (ووتش أو إس 6) watchOS 6 – الإصدار الأحدث من نظام التشغيل لساعتها الذكية – ودعمه بعدد كبير من الميزات الجديدة.

يعتبر الإصدار الجديد (ووتش أو إس 6) watchOS 6؛ الذي أعلنت عنه آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، هو أكبر تغيير حدث في نظام ساعة (آبل ووتش) الذكية، وتخطط لإصداره خلال الخريف القادم.

يضم نظام (ووتش أو إس 6) عددًا من الميزات الجديدة، التي تتيح لمستخدمي ساعة (آبل ووتش) إدارة صحتهم ولياقتهم على نحو أفضل، بالإضافة إلى وجوه ديناميكية جديدة للساعة، وخيارات تخصيص؛ لإضفاء الطابع الشخصي لمستخدميها، كما أصبح من الممكن الوصول إلى متجر (آب ستور) App Store من الساعة مباشرة.

فيما يلي أبرز 6 ميزات جديدة ستصل إلى نظام watchOS 6 من آبل خلال الخريف القادم:

1- دعم متجر التطبيقات:

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لأول مرة؛ يوفر إصدار watchOS 6 الوصول إلى متجر التطبيقات التابع لآبل App Store من خلال ساعة (آبل ووتش) مباشرة. مما يتيح للمستخدمين تثبيت التطبيقات الخارجية، من خلال البحث عن التطبيقات باستخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri، أو الكتابة باليد، كما سيساعدك في العثور على تطبيقات مصممة لتناسب شاشة الساعة، وذلك بكل سهولة، ومن معصمك مباشرة.

2- التطبيقات المستقلة:

تسمح آبل لمطوري التطبيقات الذين يستخدمون إصدار watchOS 6، بتصميم تطبيقات يمكن تشغيلها على (آبل ووتش) بشكل مستقل، دون الحاجة إلى تصميم تطبيقات تناسب نظام (آي أو إس) iOS.

ويعني ذلك؛ أنك لست مضطرًا إلى توصيل هاتف آيفون الخاص بك بساعة آبل الذكية لاستخدام التطبيقات، مما يساعد في جعل إصدار watchOS 6 منصة أكثر تنوعًا واستقلالية من ذي قبل، بحيث يمكن الاعتماد عليها بدون الحاجة لأي جهاز آخر.

3- تطبيق Noise:

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يدعم إصدار watchOS 6؛ تطبيق Noise لحماية أذنيك من الأصوات العالية، حيث يحول التطبيق (آبل ووتش) إلى جهاز لمراقبة قوة الصوت، ويحذرك إذا كنت في بيئة فيها أصوات عالية، يمكن أن تُسبب لك أضرار سمعية بمرور الوقت.

مع تغير مستويات الصوت، يتحرك مقياس الديسيبل داخل التطبيق لحظيًا، حتى تتمكن من مراقبة مستويات الصوت في محيطك بفعالية. بالإضافة إلى ذلك سترسل (آبل ووتش) إشعارًا إذا وصل مستوى قوة الصوت إلى 90 ديسيبل، لأن ذلك هو المستوى الذي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على السمع عند التعرض له 4 ساعات أسبوعيًا، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ومن حيث الخصوصية؛ لن يقوم تطبيق Noise بحفظ أي أصوات في البيئة المحيطة، أو إرسالها إلى آبل؛ ولكن كل ما يفعله هو قياس قوة الأصوات المحيطة فقط.

4- تسجيل الملاحظات الصوتية:

يدعم إصدار watchOS 6، تسجيل الملاحظات الصوتية على غرار تطبيق Voice Memos الموجود على هواتف آيفون، حيث يتيح لك إجراء التسجيلات الصوتية، والاستماع إليها لاحقًا.

كما يمكنك أيضًا الاستماع إلى المذكرات الصوتية القديمة، وتصفح جميع تسجيلاتك السابقة، دون الحاجة إلى وجود جهاز آيفون الخاص بك.

5- دعم الكتب الصوتية:

أخيرًا؛ قامت آبل بجلب تطبيق (الكتب الصوتية) Audiobooks إلى ساعتها الذكية لأول مرة في إصدار watchOS 6. حيث يمكنك الاستماع إلى أي كتاب صوتي تشتريه من خلال تطبيق Apple Books مباشرة على (آبل ووتش)، ويمكنك أيضًا التحكم في التشغيل، والتمرير عبر الكتب الصوتية التي اشتريتها.

6- تعزيز نطاق دعم منصة GymKit:

لم تعلن شركة Apple عن هذه الميزة خلال مؤتمر المطورين، ولكنها تعمل على تعزيز نطاق توافق منصة GymKit ليشمل مصنعي آلات رياضية آخرين هم: Octane Fitness، و TRUE Fitness، و Woodway. وهذا يعني أنه في حالة وجودك في صالة ألعاب رياضية مزودة بمعدات جديدة من هذه الشركات المصنعة، سيمكنك استخدام ساعة آبل الخاصة بك لمزامنة معدل ضربات القلب، وبيانات تمارينك الرياضية عبر أجهزتك، مما يمنحك نظرة أفضل لمستوى أدائك الرياضي.