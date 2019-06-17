Airbnb: مغامرة السفر حول العالم خلال 80 يومًا

تقدم منصة Airbnb فرصة من العمر لعدد محدود من المستخدمين لخوض مغامرة السفر حول العالم خلال 80 يومًا، وذلك بمناسبة إطلاق Airbnb Adventures.

وتستوحي هذه المغامرة – التي تصطحب المسافرين في رحلة عبر ست قارات و 18 دولة – فكرتها من الرواية الكلاسيكية للكاتب الفرنسي الشهير جول فيرن، والتي نشرها عام 1873.

كما تعيد Airbnb إحياء أجواء الرواية من خلال اختيار وسائل نقل متنوعة من بينها السفر بالمنطاد، وتنطلق الرحلة الفريدة من لندن، التي كانت نقطة الانطلاق لبطل الرواية فيلياس فوغ، وذلك في الأول من سبتمبر لعام 2019.

وسيكون المشاركون على موعد مع مغامرات استثنائية، بدءاً من السفر عبر الجبال الجليدية والبراكين، وصولاً إلى الجبال والصحارى، كما سيجرب المشاركون السكن على متن قارب، والحياة في منازل اليورت، وتسلق الجبال الشاهقة، والمرور عبر الشلالات.

وكما هي العادة في جميع مغامرات Airbnb Adventures، فإن الرحلة تتيح للضيوف إمكانية التعرف على عجائب الطبيعة؛ والثقافات؛ والمجتمعات المحلية، والتي يصعب على أي منا الوصول إليها.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وسيتنقل المشاركون على متن ثمانية وسائط نقل، تشمل الطائرات؛ والقطارات؛ والزوارق؛ والمنطاد، وسيتعرفون في هذه الرحلة على المجتمعات المحلية في البلدان التي يمكثون فيها، من الصوفيين الذين يغنون للفيلة في نيروبي، وصولاً إلى الخبراء العارفين بشخصية دراكولا في ترانسيلفانيا ومجتمع حرفيي الخيزران المهرة في الصين.

وتتميّز الرحلة بغنى التجارب المحلية التي تشملها ضمن مسارها في 18 دولة، بما فيها الإبحار في مياه نهر النيل؛ والبحث عن الشفق القطبي؛ وزيارة مدينة البتراء في الأردن، فضلاً عن زيارة غالاباغوس؛ وجبال فليندرز رينجرز في أستراليا؛ وغيرها الكثير.

Advertisements

وتضم الرحلة أيضاً تجارب ثقافية متنوعة، مثل التعرف على أساليب العلاج التقليدي وعالم الأساطير في بوتان؛ واستكشاف خطوط رحلات حج الساموراي بالقرب من أوساكا في اليابان، وصولاً إلى سحر مدينتي نيويورك وهونغ كونغ.

وقال جو زاده، نائب الرئيس لشؤون تجارب Experiences Airbnb: قرأت قصة فيلياس فوغ في عمر صغير جدًا، وفتنتني رحلته في السباق مع الزمن للسفر حول العالم في ثمانين يومًا، ولا يسعني أن أتخيل طريقة أفضل للاحتفال بإطلاق Airbnb Adventures من إعادة محاكاة هذه التجربة ليستمتع بها مجتمعنا، ونهدف من خلال تنظيم هذا البرنامج إلى تعريف المسافرين بالآفاق اللامحدودة التي بات بإمكانهم تجربتها خلال سفرهم حول العالم بالاعتماد على خدمات منصة Airbnb.

ويحتضن Airbnb Adventures باقة جديدة ومميزة من التجارب السياحية الرائعة، والتي يستضيفها خبراء الضيافة المحليون، ليصطحبوا المجموعات السياحية الصغيرة في رحلات ساحرة نحو مواقع فريدة وكنوز طبيعية مخفية، وليمنحوا المسافرين معرفة معمقة بالثقافات والمجتمعات الأصيلة من وجهة نظر محلية.

ويمكن للمسافرين الاستمتاع بتجارب سياحية تستمر ستة أيام، وتشمل رحلات سفاري في جزر غالاباغوس مع جمعية سلو فودز، أو استكشاف العجائب الطبيعية في سلطنة عمان، أو التخييم على أحد الجروف الصخرية الساحرة في ولاية كولورادو الأمريكية.

وتتيح منصة Airbnb فرصة الاختيار من أكثر من 200 مغامرة ضمن Airbnb Adventures التي توفرها المنصة بشكل حصري أو يتم تقديمها من قبل المشغلين المحليين، ولا يمكن العثور عليها في أي من المنصات الكبرى الأخرى المتخصصة بحجز الرحلات السياحية.

ويُفتح باب الحجوزات في الرحلة عبر Airbnb Adventures بدءاً من يوم الخميس 20 يونيو، وذلك بتكلفة 5 آلاف دولار أمريكي للشخص الواحد لمدة 80 يوماً، ويشمل العرض كافة التنقلات وتأشيرات السفر اللازمة بين هذه الوجهات.

وكغيرها من تجارب Airbnb، فإن الجهة المضيفة ستقدم كافة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة، على أن تنطلق الرحلة من لندن بتاريخ الأول من شهر سبتمبر لعام 2019.

قائمة الدول التي ستشملها الرحلة: