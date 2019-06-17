“هواوي” تستعد لهبوط مبيعات هواتفها الذكية في الأسواق الخارجية

ذكرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية أن شركة “هواوي” الصينية تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40% و60% في مبيعات هواتفها الذكية في الأسواق الخارجية.

وقالت الوكالة، نقلا عن أشخاص على إطلاع على هذا الأمر، إن الشركة الصينية تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف “أونر 20″، وهو أحدث موديلاتها، من الهواتف المحمولة في الخارج.

ووفقا لـ “بلومبرغ” فإن “هواوي” ستبدأ بيع هذا الجهاز في دول أوروبية، منها بريطانيا وفرنسا، في 21 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن المسؤولين التنفيذيين بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن الإقبال على شرائه ضعيف.

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وأشارت إلى أن “هواوي” تهدف إلى السيطرة على نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في 2019 من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج.

وجاء الانخفاض في مبيعات الشركة بعدما وضعت الحكومة الأمريكية “هواوي”، التي تعد أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو وحظرت على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتعتمد “هواوي” على بعض الأنظمة المصنعة في أمريكا لتشغيل هواتفها وتجديد وظائفها.

المصدر: “بلومبرغ”