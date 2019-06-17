هواتف Galaxy S10 فقدت نحو 50% من قيمتها في السوق في غضون 30 يومًا، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتطلع لبيع Galaxy S10 الخاص بك؟ حسنًا، الخبر السيء هو أن قيمة هذا الهاتف الآن تبلغ نصف ما دفعته مقابله، على الأقل وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من BankMyCell، وهو موقع يتيح لك بيع هاتفك المستعمل.

يقول موقع BankMyCell أن الهاتف Galaxy S10e خسر 50.2 في المئة من قيمته في نحو 30 يومًا فقط، في حين خسر الهاتف +Galaxy S10 نحو 47 في المئة من قيمته، والهاتف Galaxy S10 نحو 42.7 في المئة من قيمته. وقال التقرير بأن هذا يجعل Galaxy S10 واحدًا من أسرع الأجهزة التي فقدت قيمتها منذ العام 2017.

كان أداء iPhone XR و iPhone XS من شركة آبل أفضل بكثير في التقرير، فهذين الهاتفين فقدا حوالي 42 في المئة من قيمتهما منذ إطلاقهما إلى الآن. وقال موقع BankMyCell : ” على أساس إنخفاض القيمة، فقدت سلسلة هواتف Galaxy S10 في غضون شهر واحد قيمة أكبر مقارنة مع iPhone XR و iPhone XS في 9 أشهر “.

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كانت نسخة 128GB من الهاتف Galaxy S10e هي الأكثر تضررًا، فقد تقلص سعرها من 750 دولار أمريكي للوحدة الجديدة إلى 350 دولار أمريكي للوحدة المستعملة، وذلك بعد 30 يومًا فقط من إصدارها. ومن ناحية أخرى، إنخفض سعر نسخة 1 تيرابايت من الهاتف +Galaxy S10 من 1600 دولار أمريكي إلى 750 دولار أمريكي فقط. وقبل الختام، يشير التقرير إلى أن هواتف Galaxy S10 ستفقد 65 في المئة من قيمتها بحلول شهر مارس من العام 2020.