سيارات Toyota المستقبلية ستأتي مع ميزتي الإيقاف التلقائي للمحرك والإيقاف التلقائي للسيارة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المحتمل أن يكون ترك سيارتك في حالة خمول أحد أسوأ الأمور التي يمكنك القيام بها فيما يتعلق باستهلاك الوقود. ربما في محاولة للمساعدة في تحسين كفاءة إستخدام الطاقة، أعلنت شركة Toyota أنه من المتوقع أن تأتي سياراتها المستقبلية بميزة إيقاف التشغيل التلقائي للمحرك.

ووفقا لشركة Toyota، فقد صرحت بالقول : ” ستقوم ميزة Auto Shut Off بإيقاف المحرك تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا في حالة ترك السيارة قيد التشغيل. ستشمل التحسينات المستقبلية تطبيق للهاتف الذكي كتذكير إضافي “. وقد أوضحت شركة Toyota أنها تقدم بالفعل ميزة مماثلة في سياراتها القديمة، حيث تقوم بإخطار السائق بإيقاف تشغيل المحرك إذا كان متوقفًا لفترة طويلة، ولكن هذه الميزة الجديدة التي أعلنت عنها الشركة اليوم تنقل الأمور إلى المستوى التالي من خلال القيام بذلك نيابة عن السائق.

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بالإضافة إلى ميزة إيقاف تشغيل محرك السيارة تلقائيًا، فقد أعلنت شركة Toyota أيضًا أن سياراتها المستقبلية ستأتي مع ميزة إيقاف السيارة أيضًا. لا يعني ذلك أن السيارة ستقوم بإيقاف نفسها، ولكن إذا إكتشفت أن السائق خرج من السيارة دون وضع مبدل السرعة في مكانه، فسوف تفعل ذلك بنفسها. هذه ميزة أمان مصممة للمساعدة في تقليل مخاطر تدحرج السيارات بسبب نسيان السائقين لسحب فرامل اليد أو وضع سياراتهم في وضع الإنتظار. من المتوقع أن تشق هذه الميزات الجديدة طريقها إلى سيارات Toyota القادمة في العام المقبل، لذلك قد يكون من الجيد التراجع عن شراء سيارة جديدة الآن إذا كنت تتطلع إلى الإستفادة من هذه الميزات.