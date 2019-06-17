خرافات منتشرة عن التكنولوجيا... لا تصدقها!

هناك العديد من الخرافات المتعلقة بكيفية عمل البطاريات في هواتفنا، لعلّ من أبرزها أن إغلاق التطبيقات من شأنه أن يطيل من عمر البطارية. وفي هذا السياق، قال غريغ فيديريغي نائب رئيس شركة آبل لهندسة البرمجيات إن هذا الادعاء غير صحيح.اعتادت شركة آبل على التفاخر بأن أجهزة الحواسيب الخاصة بها لا تتأثر بالفيروسات مقارنة بالأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز، ولكن سرعان ما تراجعت الشركة بعدما أصاب فيروس في عام 2012 آلاف أجهزة الماك.أجهزة ماك كغيرها من الحواسيب يمكن أن تصاب بالفيروساتخلصت دراسة لمركز بيو للأبحاث إلى أن نظام التموضع العالمي لا يعد الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحديد موقع جهاز محمول، حيث يمكنك كذلك تتبع الهاتف عبر شبكات الواي فاي وأبراج شبكات المحمول.

ووفقا لموقع "سي أن بي سي"، بيّن الباحثون في جامعة نورث وسترن إمكانية تحديد موقع أحد الأجهزة من خلال جمع البيانات من أجهزة استشعار أخرى، على غرار مقياس التسارع والجيروسكوب.

4-ترك هاتفك متّصلا بالشاحن يلحق الضرر ببطاريته

صرّح المدير في شركة استشارات تكنولوجيا البطاريات دومينيك شولت لموقع بيزنس إنسايدر بأن ترك هاتفك الذكي لمدة طويلة متصلا بالشاحن عندما تكون نسبة البطارية 100% من شأنه أن يضر هاتفك بشكل أسرع.

ترك الهاتف على الشاحن لا يسبب ضررا للهاتف كما يعتقد

في المقابل، أفاد خبراء آخرون بأن إبقاء هاتفك متصلا بالشاحن طوال الليل لن يكون له تأثير ملحوظ فيما يتعلق بفعالية بطاريتك.

5-قبل إعادة شحن بطارية هاتفك عليك تركها حتى تنفد تماما

أشارت شركة آبل على موقعها إلى أنه يمكنك شحن جهاز الآيفون الخاص بك وقتما تشاء دون القلق بشأن البطارية.

كما قالت إنه "يمكنك استهلاك دورة شحن واحدة عندما تستخدم ما يعادل 100% من سعة البطارية، بغض النظر عن عدد المرات التي قمت خلالها بشحن هاتفك".

6- دقة شاشة العرض الأكبر تعني أن الصورة أفضل

كما هي الحال مع الكاميرا، هناك العديد من العوامل على غرار دقة شاشة العرض التي من شأنها أن تساهم في تحسين جودة شاشة الهاتف الذكي.

ويلعب نوع شاشة العرض التي يتضمنها الهاتف دورا في تحديد جودة الشاشة.

فعلى سبيل المثال، تجعل شاشة العرض "أوليد" الألوان أكثر بروزا وتُضفي تباينا أعمق مقارنة بشاشة العرض "أل سي دي" بغض النظر عن دقة الشاشة.

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كما أضاف بعض مصنّعي الهواتف الذكية ميزات محددة يمكن أن تجعل شاشات أجهزتهم تختلف عن نظيراتها. فعلى سبيل المثال، تتوفّر في أجهزة الآيفون ميزة "ترو تون" التي تعمل على ضبط توازن اللون الأبيض وفقا لما يحيط بالجهاز، مما سيؤثر على كيفية ظهور المحتوى على شاشة الآيفون.

7-لا تستخدم شاحن الآيباد من أجل شحن جهاز الآيفون

أشارت شركة آبل إلى أنه لا بأس من استخدام رأس الشاحن الذي يُقدّم لك برفقة جهاز الآيباد والماك لشحن هاتف الآيفون الخاص بك، حيث من الممكن أن تمتلئ البطارية بسرعة أكبر مقارنة بشاحن الآيفون.

شاحن الآيباد يمكن استخدامه لشحن الآيفون

وقال المؤسس وكبير المسؤولين التقنيين في شركة "آي إي آي سيستمز" إنه "في حال قيامك بهذه الخطوة بشكل دوري، فإنه من شأن شاحن الآيباد أن يجهد بطارية الآيفون. وفي الحقيقة، قد يستغرق الأمر حوالي العام حتى تلاحظ أي تغييرات في فعالية البطارية".

8-وضع مغناطيس قرب جهاز الحاسوب سيمحو بياناته

يعد هذا الاعتقاد صحيحا من الناحية التقنية، في المقابل ستحتاج إلى مغناطيس ضخم حتى تتمكن من محو البيانات الموجودة على قرص الحاسوب الصلب.

وصرح الخبراء لموقع "بي سي ماغ" بأن الأقراص الصلبة الموجودة داخل الحواسيب الحديثة لن تتأثر إلا بالمغانيط القوية التي تكون ضمن حقول مغناطيسية مركزة للغاية.

9-ستصيبك الهواتف المحمولة بالسرطان

وفقا لجمعية السرطان الأميركية، فإن معظم الدراسات التي أجريت حتى الآن لم تُشر إلى وجود صلة بين استخدام الهاتف المحمول وظهور الأورام. وتعد الأبحاث الخاصة بهذا المجال محدودة.

وتوضح المنظمة أن العقبات التي أعاقت البحوث الخاصة بهذا المجال هي حداثة هذا الاختراع، مما يفسر عدم إجراء دراسات طويلة المدى إلى الآن، وتغير تكنولوجيا الهواتف باستمرار، فضلا عن تركيز العديد من الدراسات حتى الآن على البالغين عوضا عن الأطفال.