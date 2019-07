متصفح كروم لا يوافق على مسح سجل التصفح وبياناته

متصفح كروم هو واحد من أكثر المتصفحات شهرة حول العالم لما يقدمه من الكثير من المميزات والفوائد المختلفة التي تجعل من تجربة إستخدامه تجربة جميلة وممتعة، ولكن مع الأسف لا توجد تجربة مثل هذه بدون عيوب، فالمتصفح يستهلك الكثير من موارد الجهاز ويسجل الكثير من البيانات حول إستخدامك للإنترنت.

من أشهر الطرق وأكثرها فعالية لزيادة سرعة المتصفح هو أن تقوم بمسح بيانات التصفح والذاكرة من المتصفح نفسه لتقوم بتوفير بعض المساحة لتسجيل بيانات جديدة وهكذا، هذه الطريقة يمكنك أن تقوم بها من داخل المتصفح نفسه دون الحاجة إلى برامج طرف ثالث أو طرق ملتوية للإلتفاف حوله ولكن في بعض الأحيان يحدث خطأ يمنع المتصفح من مسح هذه البيانات، سنتحدث معكم اليوم عن طريقة لمعالجة هذه المشكلة.

إن كنت ترغب في مسح بيانات متصفح كروم يمكنك إتباع الخطوات التالية لمسح هذه البيانات :

بعض المستخدمين قالو بأنهم يواجهون مشكلة تمنعهم في بعض الأحيان من مسح هذه المحتويات وتنظيفها، إعترفت جوجل بهذا الأمر وقالت بأن السبب لهذه المشكلة هو خدمة SessionStorage ويمكنك إتباع الدليل بالأسفل لتحل هذه المشكلة :

1- قم بتحميل اي برنامج تنظيف من طرف ثالث مثل CCleaner وغيره من البرامج فهي قادرة على تنظيف بيانات متصفح كروم بسهولة وبدون مشاكل

2- يمكنك محاولة تنظيف هذه الملفات بشكل يدوي من خلال التوجه إلى العنواين التالية في متصفح الملفات خاصتك :

3- يمكنك ايضاً محاولة إستخدام صفحة My Activity المقدمة من جوجل لتتمكن من مسح هذه البيانات أيضاً .

بالأسفل ستجدون البيان الرسمي لجوجل :

“We’re seeing a spike in feedback related to browser history not clearing. Specifically, the behavior is that once the deletion process is started, it runs forever with no completion or ability to stop/exit. We haven’t tried to reproduce yet, but we’re seeing a large enough spike that we wanted to file. Reports are currently only from Windows and OSX.”