تكنولوجيا: مساعد جوجل الإفتراضي يدعمك في تحديد موقع صف السيارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجلب مساعد جوجل الإفتراضي واحدة من المهام التي تدعم قائدي السيارة، حيث يمكن لمساعد جوجل أن يدعم مستخدمي هواتف الأندوريد في تحديد موقع وقوف السيارة بشكل تلقائي.

يدعم مساعد جوجل الإفتراضي قائدي السيارة غالباً أثناء القيادة، إلا أن ميزة تحديد موقع صف السيارة رصدت من جديد اليوم بعد أن نشر في تسريبات من Android Police سابقاً.

ويمكن لميزة مساعد جوجل الإفتراضي أن تدعم المستخدم في تحديد موقع وقوف السيارة على الخريطة، حيث يعمل المساعد الإفتراضي على تحديد موقع السيارة وفقاً لتاريخ سجل موقع المستخدم على هاتف الأندوريد، حيث سيكون على المستخدم توجيه عبارة تنشيط المساعد الإفتراضي وتوجيه سؤال لتحديد موقع السيارة.

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كما يمكن تخزين موقع السيارة يدوياً أيضاً للرجوع إليه لاحقاً، إلا أن الحفظ التلقائي لموقع وقوف السيارة سيكون أكثر دعماً بالتأكيد للكثير من المستخدمين.

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