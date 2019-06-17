ZTE Axon 10 Pro 5G سيصبح متاحًا للشراء في الصين إبتداء من شهر يوليو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف ZTE Axon 10 Pro في الصين قبل شهر تقريبًا، والآن تأكد أن الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G سيشق طريقه أيضًا لرفوف المتاجر الصينية في شهر يوليو المقبل مع العلم بأن هذا الهاتف أصبح متوفرًا للشراء في فنلندا منذ الشهر الماضي.

في حالة إذا سرت الخطة كما ينبغي، فسوف يصبح ZTE Axon 10 Pro 5G هو أول هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G متاح تجاريًا في الصين. وبغض النظر عن دعم الجيل الجديد من الشبكات، فهذا الهاتف يضم كذلك نظام للتبريد بالسائل، وشعار 5G في واجهته الخلفية. وبالنسبة لبقية مواصفات هذا الهاتف، فهي مماثلة لتلك المتوفرة في الهاتف ZTE Axon 10 Pro العادي.

للتذكير، يضم الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، والمودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة كوالكوم. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة ZTE بتزويد هذا الهاتف كذلك بشاشة AMOLED تمتاز بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأنها تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الجديد كذلك بذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، وبذاكرة داخلية بحجم 128GB/256GB، كما تم تزويده أيضًا بثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 20 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثالث مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة عادية بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بزاوية مشاهدة واسعة، والكاميرا الثالثة عدسة مقربة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.