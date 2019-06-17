رئيس Xbox يظهر الصداقة الحميمة من خلال الإشارة إلى أن معرض E3 ليس جيدًا بدون وجود Sony

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس سرًا أنه فيما يتعلق بأجهزة الألعاب المنزلية، فإن مايكروسوفت و Sony تعتبران منافستين قويتين في هذا السوق بفضل أجهزة Xbox و Playstation على التوالي. لسنوات، تتمتع كلتا الشركتين بمنافسة قوية ويظهر ذلك بشكل خاص هذا العام، فقد أظهر رئيس قسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer لشركة Sony بعض الصداقة الحميمة.

نقل عن السيد Phil Spencer في مقابلة مع Giant Bomb قوله : ” أتمنى أن تكون Sony هنا. معرض E3 2019 ليس جيدًا عندما لا تكون هنا “. وبالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون ذلك، فلم تكن شركة Sony حاضرة في معرض E3 2019 مع العلم بأن الشركة اليابانية أكدت لنا منذ العام 2018 أنها لن تظهر في E3 هذا العام.

وفي ذلك الوقت، صرحت شركة Sony بالقول : ” مع تطور الصناعة، تواصل Sony Interactive Entertainment البحث عن فرص مبتكرة لإشراك المجتمع. مشجعو Playstation يعنون العالم ونريد دائمًا أن نبتكر ونفكر بطريقة مختلفة ونختبر طرقًا جديدة لإسعاد اللاعبين. نتيجة لذلك، قررنا عدم المشاركة في E3 خلال العام 2019. نحن نستكشف طرقًا جديدة ومألوفة لإشراك مجتمعنا في العام 2019 ولا يمكننا الإنتظار حتى نتمكن من مشاركة خططنا معكم “.

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ليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كلتا الشركتين دعمًا لبعضهما البعض على الرغم من تنافسهما الواضح في السوق، ولكن هذا أمر ممتع ومنعش للغاية في نفس الوقت في صناعة ذات قدرة تنافسية عالية.