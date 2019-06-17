Vivo تؤكد قدوم الهاتف Vivo Z1 Pro مع ثلاث كاميرات في الخلف، وثقب على مستوى الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Vivo اليوم أنها ستقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد في الهند يدعى Vivo Z1 Pro. وقامت الشركة الصينية بالفعل بعرض صورة لهذا الهاتف في موقعها الرسمي في الهند، وهي الصورة التي تؤكد لنا قدوم هذا الهاتف مع ثلاث كاميرات في الخلف، ومع ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

تجدر الإشارة إلى أن Vivo Z1 Pro لن يكون هاتفًا ذكيًا جديدًا تمامًا، فهو سيأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Vivo Z5x الذي أطلقته شركة Vivo في الصين في شهر مايو الماضي.

للتذكير، فقد جاء الهاتف Vivo Z5X مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.2، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 1.78. وبغض النظر عن الكاميرات الثلاثة في الخلف، فالهاتف Vivo Z5X الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد جاء الهاتف Vivo Z5X كذلك مع مواصفات أخرى تشمل شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

الهاتف Vivo Z5X يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Funtouch 9.