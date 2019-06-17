مبيعات الهواتف الذكية عبر الإنترنت في الهند وصلت لرقم قياسي جديد في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل مبيعات الهواتف الذكية عبر الإنترنت نموها في الهند حيث تم إجراء 43٪ من إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام 2019 عبر الإنترنت. وهذا يمثل نمواً بنسبة 17٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. يرجع الفضل في هذا النمو إلى إطلاق العديد من الأجهزة الجديدة في السوق، وإلى أحدث الإعلانات والعروض المقدمة من أمثال Xiaomi و Samsung و Realme خلال هذه الفترة. في الوقت نفسه، إنخفضت الشحنات في الأسواق الفعلية ( أوفلاين ) بنسبة 4٪ تقريبًا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

يعتبر متجر Flipkart مسؤولاً عن غالبية المبيعات التي تمت عبر الإنترنت في البلاد، فهو كان مسؤولاً عن 53% من إجمالي المبيعات، ويليه متجر أمازون الهند بنسبة 36%، ومتجر Xiaomi بنسبة 11%. شهد متجر أمازون الهند أسرع نمو مقارنة مع جميع المتاجر الإلكترونية الأخرى، فقد بلغ نمو هذا المتجر 38 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، كما كان المتجر الوجهة المفضلة لشراء الهواتف الذكية الرائدة التي تزيد تكلفتها عن 30 آلف روبية هندية، والتي تقدمها شركات مثل Apple و Samsung و OnePlus.

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ستة من أصل الهواتف الذكية العشرة الأوائل الأكثر مبيعًا عبر الإنترنت في الهند تم تصنيعها من قبل شركة Xiaomi. كان Redmi 6A على وجه الخصوص الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة، ولكن حققت الهواتف الذكية الأخرى مثل Redmi Note 6 Pro و Redmi Note 7 Pro أداءً جيدًا مما ساعد شركة Xiaomi على تأمين 43% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عبر الإنترنت.

شهدت شركة سامسونج زيادة بنسبة 31% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بفضل المبيعات الجيدة للهاتفين الجديدين Galaxy M10 و Galaxy M20. وبالتالي، هذا الأمر ساعد شركة سامسونج على تأمين المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية. تمكنت شركة Realme من دخول قائمة الشركات الثلاثة الأولى بحصة سوقية بلغت 11% بفضل المبيعات القوية والأسعار المميزة لسلسلة هواتف Realme 3 Series. بشكل عام، كانت الأجهزة المرغوب فيها أكثر خلال هذه الفترة من العام تكلف ما بين 15 آلف روبية هندية و20 آلف روبية هندية.