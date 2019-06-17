شاهد اليوتيوب في وضع التخفي على الهواتف من خلال تطبيقه

أصبحت منصة اليوتيوب في الآونة الأخيرة واحدة من أكبر المصادر الموجودة لمشاهدة وإنتاج المحتوى من مختلف الأنواع، هناك الكثير من المستخدمين الذين يحلمون بالشهرة ويرغبون في نشر محتواهم ومشاركته وإستكشاف المحتوى الجديد، السبب الأساسي وراء هذا النجاح العملاق هو خوارزيمات جوجل التي تساعدك على إكتشاف المحتوى الجديد عن طريق ترشيحه لك بسهولة بناءً على المحتوى الذي شاهدته سابقاً وأعجبت به وبحثت عنه وهكذا.

ولكن ماذا إن قام أحدهم بإرسال رابط فيديو لك وأنت لا ترغب في أن تجعل هذا الفيديو يؤثر على ترشيحات اليوتيوب لك أو ترغب في ألا يحتفظ البرنامج والخورزيمات بمثل هذا الفيديو في ذاكرة جهازك ؟ الحل هو أن تشاهد الفيديو واليوتيوب بشكل عام في الوضع المتخفي أو الوضع الخفي الذي لا يسجل اليوتيوب فيه نشاطك على الموقع.

بالطبع على جهاز الكومبيوتر أو من خلال اي متصفح من السهل أن تقوم بمثل هذا الأمر عن طريق الدخول مباشرةً إلى الوضع المتخفي incognito Mode الموجود في المتصفح، ولكن نحن نتحدث هنا عن تطبيق اليوتيوب نفسه على الهواتف وليس المتصفح.

إدخال اليوتيوب في وضع التخفي :

يمكنك الدخول إلى هذا الوضع على أي هاتف سواءً كان يعمل بنظام أندرويد أو IOS تأكد فقط من أن برنامج اليوتيوب تم تحديثه إلى آخر إصدارة ممكنة حتى تتأكد من أن هذا الإختيار موجود ومفعل فيه وتأكد من أن تقوم بتسجيل الدخول بحسابك الخاص إلى اليوتيوب .

قم بتشغيل برنامج اليوتيوب على هاتفك :

قم بالضغط على صورتك الشخصية في أعلى الشاشة لتظهر لك الصورة التالية :

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قم الآن بالضغط على Turn On Incognito لتبدأ في إستخدام الموقع بالشكل المتخفي، لتتأكد من أن هذا الوضع يعمل بشكل جيد سترى أن صورتك الشخصية قد تغيرت غلى هذه العلامة :

عندما تنتهي من التصفح الخفي الخاص بك قم بالضغط مجدداً على هذه العلامة أو الصورة الشخصية ثم توجه إلى الإختيار التالي :

كما يمكنك أن ترى فالأمر سهل للغاية للدخول والخروج من وضع التخفي الذي يوفر لك الكثير من الخصوصية في إستخدام اليوتيوب، هناك الكثير ممن يحبثون عن الخصوصية ووضعوا في ظروف لا تسمح لهم بهذه الخصوصية مثل أن يقوم أطفالك بمشاهدة اليوتيوب من خلال هاتفك ليقوموا بتحويل الهاتف بأكمله إلى baby Shark Dododododod ..

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