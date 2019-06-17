ماهو برنامج Browser_Broker.exe؟ هل هو فايروس أم أمر آخر

محتوي المقالة

نظام تشغيل ويندوز والكثير من الأنظمة الأخرى تستخدم الملفات القابلة للتنفيذ التي يكون إمتدادها .exe لتتمكن من القيام بالأعمال المختلفة المطلوبة من نظام التشغيل والبرنامج نفسه، إن لاحظت وجود عملية بإسم Browser_Broker.exe في مدير المهام وكانت تستهلك جزءاً لا بأس به من قوة الجهاز والمعالج الخاص به لا تقلق فهذا ليس فايروس وسنقوم في هذا المقال بشرح لكم ماهي هذه العملية ومالذي تقوم به، ولكن قبل أن نبدأ تأكد ألا تقوم بمسحها أو إيقافها بأي شكل فهو أحد ملفات النظام الهامة ويجب عليه أن يبقى كما هو.

ماهو Browser_Broker.exe ؟

هنا إحتمالين لتجد أمامك هذه العملية في مدير المهام، الحالتين يتعلقان بإستخدام الإنترنت وستلاحظ هذا الأمر بشكل واضح عندما تحاول العملية الإتصال بالإنترنت ويمنعها الجدار الناري أو برنامج مقاومة الفايروسات الخاص بك أو عندما يبدأ متصفح Edge في إستهلاك الكثير من موارد الجهاز من المعالج ومساحة الذواكر العشوائية في مدير المهام.

1- أين يتم إستخدام Browser_Broker.exe :

هذه العملية واحدة من عمليات نظام ويندوز والتي تجدها موجودة في مجلد System32 الخاص بملفات النظام الهامة،بعد القليل من الملاحظة ستجد أن هذه العملية تبدأ عندما تقوم بتشغيل متصفح Microsoft Edge وتنتهي عندما تغلق المتصفح، في العادة عندما تستخدم متصفح Edge ستجد أنه يستهلك اربعة عمليات وهي تضم عملية Browser_Broker.exe وهي مطلوبة ليتمكن متصفح Edge من العمل بشكل جيد وسليم.

Advertisements

ستلاحظ هذه العملية بشكل كبير إذا كان المتصفح يستهلك الكثير من الموارد كما قلنا سابقاً وستلاحظ ايضاً ان هذه الخدمة غير مستخدمة في النسخ الجديدة من Edge.

2- هل يعتبر Browser_Broker.exe ملف فايروس ؟

لا يعتبر هذا البرنامج أو الخدمة كفايروس ولكن بالطبع من الوارد أن يقوم أحد الفايروسات بالتنكر وتسمية نفسه بنفس الإسم ولكن وقتها ستكتشفه بسهولة لأنك ستلاحظ وجود العملية في مكان مختلف أو سيلاحظها نظامك الأمني بشكل عام، الملف الأصلي بالطبع يمتلك علامة مايكروسوفت وشهادات الاعتماد منها لذا لن يعتبره النظام فايروس .

3- لماذا تستهلك هذه العملية إستهلاك كبير من المعالج ؟

في العادة لا تستهلك هذه العملية الكثير من موارد الجهاز وزيادة إستهلاكها تعني بوجود مشكلة في الملف، يمكنك إستخدام أي برنامج لفحصل سلامة ملفات النظام للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد والأفضل أن تستغني وقتها عن متصفح Edge تماما أو تبدأ بإستخدام نسخة Chromium منه .

إقرأ أيضاً : Google Home Hub هل هو بديل Google Home الأفضل ؟؟