تكنولوجيا: هاتف Vivo Z1 Pro صمم لينافس قريباً بين الهواتف المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة حول هاتف Vivo Z1 Pro نشرت في مواقع التواصل الإجتماعي، عن بعض مميزات الهاتف التي تدعم بها شركة Vivo المستخدمين في الحصول على تجربة ألعاب مميزة.

يصل هاتف Vivo Z1 Pro قريباً لسوق الهند مع رقاقة معالج Snapdragon 712 وتحسينات في كرت الشاشة، إلى جانب قدرة البطارية التي تصل إلى 5000 mAh، وفي منشور رصد مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي كُشِف عن مزيد من التفاصيل حول الهاتف الذي صمم من vivo لدعم اللاعبين.

ولدعم تجربة ألعاب مميزة على هاتف Vivo Z1 Pro تقدم الشركة نظام تبريد جديد مع تقنية Net Turbo التي تعمل على تحسين آداء الهاتف في الإتصال بإستجابة سريعة، هذا إلى جانب أكثر من تقنية Turbo تقدم من الشركة لدعم آداء أسرع في تجربة الألعاب.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف vivo Z1 Pro المستخدمين بتجربة ألعاب تستمر دون أي إنقطاع حتى عند التوقف المؤقت لتصفح التطبيقات الأخرى، حيث يمكن للمستخدم العودة للعب من جديد في أي وقت، كما يمكن للاعب تغيير صوتيات PUBG عند يدء اللعب.

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كما يأتي هاتف vivo Z1 Pro بميزة إهتزازات 4D عند بدء اللعب، مع تجربة صوتيات متعددة الإتجاهات تقدم صوت محيطي 3D لأفضل تجربة تفاعليه في الألعاب.

يذكر أن هاتف vivo Z1 Pro ينطلق بكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل في تصميم ثقب الشاشة، أي بتحسينات عن الإصدار الخاص بأسواق أخرى vivo Z5x الذي جاء بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل مع كاميرة خلفية ثلاثية.

أيضاً يدعم بطارية الهاتف تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 18W، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة Funtouch OS 9.

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