آبل تُصدر تطبيق iCloud جديد لتلبية إحتياجات مستخدمي Windows 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في الغالب، عندما تقوم شركة آبل بإصدار برنامج لنظام Windows، فأنت تشعر بأنها تقوم بذلك مضطرة، فهي تعترف بحزن أن مستخدمي iOS لا يستخدمون جميعًا بالضرورة أجهزة Mac. إذا حاولت الوصول إلى iCloud Drive على حاسوب يعمل بنظام Windows من قبل، فأنت تعلم بأن هذه التجربة مختلفة تمامًا مقارنة مع إستخدام حاسوب يعمل بنظام MacOS.

ومع ذلك، الخبر السار هو أن شركة آبل قررت على ما يبدو ترقية تطبيق iCloud الخاص بها حيث أصدرت تطبيق iCloud جديد مصمم لنظام Windows. بإستخدام هذا الإصدار الجديد من تطبيق iCloud، سيكون من السهل على المستخدمين مشاركة الملفات بين الحواسيب وأجهزة iOS الخاصة بهم.

نظرًا للعدد الهائل من مستخدمي Windows في العالم، فلن نتفاجأ إذا إستخدم عدد كبير منهم أجهزة iPhone و iPad ولم يكن لديهم دعم أفضل على Windows. ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” يمكنك بسهولة الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والبريد والتقويم والملفات والمعلومات الهامة الأخرى من حسابك على iCloud أثناء التنقل وعلى حاسوب Windows 10 الخاص بك. تطبيق iCloud هو موطن لـ iCloud Drive و iCloud Photos والبريد وجهات الاتصال والتقويم والتذكيرات ومحفوظات Safari وغيرها “.

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لذلك، إذا كنت تملك جهاز iOS وتستخدم حاسوب يعمل بنظام Windows 10 وترغب في تكامل أفضل وإمكانية الوصول إلى حسابك على iCloud، فعليك التوجه إلى متجر Microsoft Store للحصول على تطبيق iCloud الجديد.