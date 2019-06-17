يمكن إستخدام هواتف الأندرويد كمفاتيح أمان للتحقق من عميات التسجيل الدخول على نظام iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل من هذا العام سمحت شركة جوجل لأجهزة الأندرويد التي تعمل بنظام الأندرويد Nougat أو إصدار أعلى من العمل كمفاتيح أمان فعلية للوصول إلى خدمات جوجل مثل Gmail. تعمل الشركة الآن على توسيع هذه الميزة إلى نظام iOS. هذا يعني أنه يمكن الآن إستخدام جهاز أندرويد كمفتاح آمان فعلي للتحقق على مرحلتين أثناء تسجيلات الدخول على أجهزة iOS.

عندما تم إطلاق الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، كانت تعمل فقط مع الأجهزة المزودة بأنظمة Windows 10 و MacOS و Chrome OS. ومع ذلك، تختلف العملية قليلاً على نظام iOS مقارنة بهذه الأنظمة. لا يستخدم Google Chrome للتواصل مع الجهاز، فجهاز الأندرويد سيستخدم بدلاً من ذلك تطبيق Smart Lock من شركة جوجل للقيام بذلك.

بمجرد إعداد كل شيء وتسجيل دخول المستخدم إلى حساب جوجل الخاص به بإستخدام جهاز iOS، يقوم التطبيق بعد ذلك بربط جهاز الأندرويد بإستخدام البلوتوث. يمكن للمستخدمين بعد ذلك التحقق من تسجيل الدخول وهذا يعتمد مرة أخرى على جهاز iOS ثم متابعة تسجيل الدخول.

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يتطلب ذلك تفعيل البلوتوث على كلا الجهازين أثناء تسجيل الدخول. أكدت شركة جوجل أنه سيتم إصدار هذه الميزة على نطاق واسع إبتداء من اليوم وهي متاحة لجميع إصدارات Google G Suite. إذا تم تفعيل خاصية التحقق على مرحلتين ( Two Factor Authentication ) لشركة أو تم تفعيل Security Key Enforcement، فسوف يصبح هاتف الأندرويد متاحًا كخيار لمفاتيح الأمان إفتراضيًا.