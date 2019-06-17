تحديث جديد لسماعات Google Pixel Buds يعمل تحسين الإتصال وضبط إحصائيات البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بإصدار تحديث جديد لسماعات Google Pixel Buds. قدمت هذه السماعات دعمًا كبيرًا للمساعد الرقمي Google Assistant، ولكن بعض المستخدمين إشتكوا من بعض المشاكل التي يبدو أن الشركة عملت على حلها مع هذا التحديث. يعمل تحديث Google Pixel Buds الأحدث الذي تم إصداره الآن على تقليل التأخر وتحسين الإتصال، وعرض إحصائيات دقيقة للبطارية.

تم تصميم سماعات Google Pixel Buds من شركة جوجل كرد على منتجات مثل AirPods من آبل. ومع ذلك، لا يمكن إعتبار هذه السماعات منافسة حقيقية لسماعات AirPods نظرًا لأن هذه الأخيرة ليست سلكية على عكس سماعات Google Pixel Buds التي تحتاج إلى سلك لتوصيل السماعتين معًا. حتى علبة الشحن تركت الكثير مما هو مرغوب فيه.

التحديث الذي أصدرته شركة جوجل الآن لسماعات Google Pixel Buds يحمل الإصدار 2.2185.230. يشير سجل التغييرات إلى أن هذا التحديث يقلص مدة الإستجابة، وخاصة أثناء تشغيل الألعاب أو مقاطع الفيديو على اليوتيوب. بعد إعادة ضبط المصنع، سيكون من الممكن إكتشاف السماعات هذه في غضون ثانية إلى ثانيتين. ستقوم سماعات Google Pixel Buds كذلك بعرض الإحصائيات الدقيقة للبطارية بحيث ستعرض نسبة 100% عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.

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يمكن لأولئك الذين يملكون سماعات Google Pixel Buds الآن التحقق مما إذا كان هذا التحديث الجديد متوفرًا لهم الآن من خلال فتح تطبيق Google Assistant بينما سماعات Google Pixel Buds مقترنة بالجهاز، ثم الإنتقال إلى الإعدادات، والذهاب بعد ذلك إلى Google Assistant ثم إلى Pixel Buds. من المحتمل أن يتم إصدار هذا التحديث على مراحل، لذا فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل هذا التحديث للجميع.