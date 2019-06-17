الهاتف Moto Z4 يملك ميزة إضافية مخفية رائعة

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تصنع الهواتف الذكية، ولست آبل أو سامسونج أو هواوي، فأنت تحتاج حقًا إلى كل ميزة يمكنك الحصول عليها من سوق مزدحم للغاية. لهذا السبب من الغريب بعض الشيء أن نجد بأن لدى الهاتف Moto Z4 ميزة مفيدة حقًا لم تتحدث عنها شركة موتورولا على الإطلاق.

في الواقع، لقد تطلب الأمر أحد المستخدمين على الشبكة الإجتماعية Reddit لإكتشاف هذه الميزة. كانت صفحة الويب الخاصة بالهاتف Moto Z4 تعرض في الأسفل عبارة ” Stylus Compatible with Microsoft active pen protocol “. يبدو أن هذه العبارة لم تعد موجودة، ولكن بعد بحث عميق وجد بعض الأشخاص أن هذا يعني بأن القلم الإلكتروني Surface Pen متوافق مع الهاتف Moto Z4، وهذا يشمل حساسية الضغط وكل شيء آخر.

ووفقا لأحد المستخدمين، فقد أوضح أنه قام بإختبار القلم الإلكتروني Surface Pen مع الهاتف Moto Z4 ووجد أنه يعمل كما ينبغي، بما في ذلك حساسة الضغط وكل شيء آخر. ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض الأخطاء حيث يبدو أن زر الممحاة يعمل كزر للرجوع. ومع ذلك، يبقى الإعداد بأكمله جميلاً جدًا للرسم على Google Keep.

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الهواتف الذكية التي تدعم الأقلام الإلكترونية نادرة جدًا في السوق، فسلسلة هواتف Galaxy Note Series هي الوحيدة التي تدعم ذلك. وعلى الرغم من أن دعم Moto Z4 محدود بعض الشيء، ولا يملك فتحة لتضمين القلم الإلكتروني فيها عندما لا يكون قيد الإستخدام، إلا أن هذه الميزة تعتبر مفيدة جدًا للرسامين. وخاصة أولئك الذين يستخدمون أيضًا أجهزة Microsoft Surface.