سامسونج تستعد لإطلاق جهازين لوحيين إضافيين في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - يتحدث الجميع عن Galaxy Note 10، ولكن قد يكون لدى سامسونج أجهزة أخرى للإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين. تخطط الشركة على ما يبدو لإطلاق ما لا يقل عن ثلاثة أجهزة لوحية جديدة، ولقد تحدثنا بالفعل من قبل عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5 المزود بالمعالج Snapdragon 855، ولكن من المحتمل أن يتم أيضًا الكشف عن Galaxy Tab A 8.0 2019 و Galaxy Tab Active Pro.

ظهر الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.0 2019 بالفعل على موقع Android Entreprise على الويب، وتمت الموافقة عليه من قبل هيئات Bluetouth SIG و WiFi Alliance مع خمسة أسماء رمزية مختلفة تشمل SM-T295 و SM-T295N و SM-T295C و SM-T297 و SM- T290. وبالنسبة للنسخ الأربعة الأولى، فهي ستدعم شبكات LTE، مما يعني أن الأسماء الرمزية المختلفة تشير إلى شركات إتصالات مختلفة.

Advertisements

أما بالنسبة للجهاز اللوحي Samsung Galaxy Tab Active Pro فنحن لم نرى صورة له بعد، ولكن تم تسجيل إسمه لدى مكتب الملكية الفكرية للإتحاد الأوروبي المعروف إختصارًا بإسم EUIPO، مما يعني على الأرجح أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق جهاز لوحي جديد يمتاز بتصميم متين بعدما قامت بإصدار Galaxy Tab Active الأول في العام 2014، وجهاز Galaxy Tab Active 2 في العام 2017.