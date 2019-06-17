كاميرا Nova 5 الأمامية ستكون بقوة 32 ميجابكسل

كاميرا Nova 5 الأمامية أو كاميرا السيلفي الخاصة بالهاتف ستأتي بمستشعر 32 ميجابكسل وهذا جاء بشكل مؤكد من خلال صورة نشرتها هواوي على حسابها الرسمي في شبكات التواصل الإجتماعي الصينية.

تظهر هذه الصورة الهاتف وهو يمتلك نوتش على شكل قطرة الماء في الشاشة الامامية، بشكل ما كنا ظننا أن هواوي تخلت عن هذا الأسلوب في النوتش وإنتقلت إلى إستخدام أسلوب أفضل مع الثقب الموجود في الكاميرا بدلاً من هذه النوتش.

على الأغلب سيأتي الهاتف بمستشعر كاميرا أمامية من سامسونج وتحديداً مستشعر GD1 الذي ظهر في جميع الهواتف في الفترة الماضية، يبدو أن سلسلة Nova بأكملها ستستخدم النوتش لإخفاء الكاميرا الأمامية، فبإستثناء Nova 5i الذي سيأتي بثقب في الشاشة فإن باقي الهواتف ستأتي بنوتش على شكل قطرة ماء أو نوتش كبيرة قليلاً مثل الـ Nova 5i Pro.

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من المتوقع أن يصدر هاتف Nova 5 بمعالج Kirin 980 وهذا ما أكده التسريب من منصة geekbench المعروفة لمواصفات الهواتف وإختبار قدراتها، ومن المفترض أيضاً أن يصدر برقم كودي SEA-AL10.

ستعلن الشركة عن الهاتف في الأيام القادمة لذا لا يمكننا إلا الإنتظار حتى نرى الهاتف ومواصفاته بعد الإعلان عنه بشكل رسمي .