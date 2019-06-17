عملة الفيسبوك الرقمية ” Libra ” ستصدر غدًا، وستكون مدعومة من قبل شركات كبرى

فاطمة أيت طالب - دبي - تشير التقارير إلى أن الفيسبوك على وشك إطلاق عملتها الرقمية Libra التي كانت تعمل عليها منذ فترة طويلة. آخر ما سمعناه عن هذه العملة الرقمية هو أن الفيسبوك تبحث عن تأمين الدعم من الشركاء الرئيسيين لهذه العملة الرقمية. والآن، يزعم تقرير جديد أن العملة الرقمية Libra التابعة لشركة الفيسبوك سيتم دعمها من قبل شركاء مثل Visa و Mastercard و Uber عندما يتم الكشف عنها غدًا الثلاثاء.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الفيسبوك حصلت على دعم من المؤسسات المالية الكبرى مثل Visa و Mastercard لعملتها الرقمية. هذا بالإضافة إلى الخدمات الشهيرة عبر الإنترنت مثل Uber و PayPal و Stripe و Booking.com.

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وبحسب ما ورد، سيستثمر كل شريك حوالي 10 ملايين دولار أمريكي لتمويل عملية تطوير العملة الرقمية وسيصبحون أعضاء في جمعية Libra Association. هذه الهيئة المستقلة التي ستتحكم في العملة الرقمية المستقلة عن الفيسبوك.

ويقال بأن هذه الشركات على إستعداد للمشاركة، وليس فقط لأنها ستكون قادرة على مراقبة طموحات الدفع الرقمي للفيسبوك، بل ستكون أيضًا قادرة على الإستفادة من شعبية Libra في حال تبنيها من قبل مليارات مستخدمي الفيسبوك في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للتقارير، فسوف تقوم الفيسبوك بالكشف عن عملتها الرقمية المستقلة Libra غد الثلاثاء الموافق لـ 18 يونيو. ويقال بأن عملية الإطلاق الكاملة لن تتم حتى العام 2020. ستكون Libra عبارة عن عملة رقمية مستقرة مما يعني أنه سيتم ربطها بمجموعة من العملات الحكومية. سيتم ذلك للحد من التقلبات التي غالبًا ما نشهدها مع العملات الرقمية الأخرى مثل Bitcoin.