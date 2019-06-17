تكنولوجيا: تقرير رويترز يضع توقعات بتراجع شحنات هواتف هواوي في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر من رويترز مؤخراً على أن هواوي ستواجه إنخفاض في شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60% وذلك وفقاً للمؤشرات الأخيرة لمبيعات هواوي من الهواتف الذكية.

تحاول شركة هواوي مواجهة تداعيات الحظر الذي فرض على الشركة بقوة في الفترة الأخيرة، حيث بدأت العملاق الصيني بالفعل الخطوات الأولى لتطوير نظام تشغيل خاص بالشركة لدعم الإصدارات القادمة من هواتف هواوي وHonor.

إلا أن تقرير جديد جاء من رويترز أشار إلى توقعات أولية بتراجع شحنات هواوي من الهواتف الذكية من 40 إلى 60%، حيث من المقرر أن يتم رصد مبيعات إصدار الشركة الأخير Honor 20 وتقييم آداء هذا الإصدار في السوق، كما أكد التقرير على أن هواوي ستبدأ في خفض الشحنات إذا لم يحقق الهاتف آداء جيد في المبيعات.

Advertisements

ومن المقرر أن يصل هاتف Honor 20 إلى الأسواق الأوروبية في 21 من يونيو الجاري، أيضاً في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى توقعات بتراجع شحنات هواتف هواوي بين 40 إلى 60% جاءت توقعات العملاق الصيني بتراجع عدد الوحدات المباعة فقط من 40 إلى 60 مليون وحدة خلال هذا العام.

ولقد سجلت هواوي مبيعات من الهواتف الذكية خلال العام الماضي وصلت إلى 200 مليون وحدة، لذا فإن إنخفاض شحنات الهواتف بنسبة 40% كما جاء في تقرير رويترز يمثل 88 مليون وحدة، بينما تمثل تقديرات هواوي بانخفاض مبيعات 40 مليون وحدة 18% فقط، وهو تناقض كبير بين تقرير رويترز وتقديرات هواوي، إلا أن الفاصل في آداء هواوي في الأسواق العالمية سيكون بالتأكيد في تقريرها المالي القادم.

المصدر

اعلان

