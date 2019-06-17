General Motors و Michelin تتطلعان لجلب الإطارات الخالية من الهواتف للسيارات بحلول العام 2024

فاطمة أيت طالب - دبي - المشكلة مع الإطارات الحالية لسياراتنا هي أنها تعتمد على الهواء للحفاظ على شكلها. هذا يعني أنه في حالة تعرض الإطار للتلف أو الثقب، فسيكون غير صالح للإستخدام بعد ذلك. وبالتأكيد، هناك بعض الإطارات المكلفة التي يمكن أن تعزز نفسها مما يسمح للسائقين بالقيادة إلى أقرب ميكانيكي من أجل إصلاحها.

ومع ذلك، هذا ليس سوى حل مؤقت، ولكن قد يكون لدى General Motors و Michelin الحل لهذه المشكلة والذي يتمثل في إنشاء إطارات خالية من الهواء، وهي الإطارات التي تأمل كلا الشركتين في إحضارها إلى السيارات الإستهلاكية بحلول العام 2024. أطلقت كلا الشركتين على هذه الإطارات الجديدة إسم Uptis Prototype مع العلم بأن كلمة Uptis تعتبر إختصارًا لعبارة نظام الإطارات الفريد المضاد للثقب، وكما يوحي إسمها، فهذه الإطارات لا تعتمد على الهواء مما يزيل المشاكل الشائعة مثل الإنفجار والتعرض للثقب من المعادلة.

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هذه الإطارات الجديدة ليست أمنة من الناحية النظرية فحسب، ولكن وفقا لشركتي جنرال موتورز و Michelin، فإن هذه الإطارات ستساعد أيضًا في تقليل كمية المواد الخام والنفايات التي تشملها عملية صناعة الإطارات. وذلك لأن هذه الإطارات ستستمر لفترة أطول مما يعني بدوره أننا لسنا بحاجة إلى تغييرها كثيرًا.

ووفقًا لستيف كيفير، نائب الرئيس الأول لسلسلة المشتريات والإمداد العالمية في شركة جنرال موتورز، فقد صرح بالقول : ” جنرال موتورز متحمسة للإمكانيات التي توفرها Uptis، ونحن سعداء بالتعاون مع شركة ميشلان على هذه التقنية المتقدمة. تعتبر Uptis مناسبة مثالية للدفع بقطاع صناعة السيارات إلى المستقبل ومثالًا رائعًا على كيفية إستفادة عملائنا عندما نتعاون ونبتكر مع شركائنا من الموردين “.