شركة IKEA تعتزم الدخول إلى قطاع الألعاب الإلكترونية مع الملحقات الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة IKEA السويدية الرائدة في مجال صناعة الأثاث على مر السنين بتوسيع أعمالها لتكون قادرة على تلبية مجموعة متنوعة من أساليب الحياة بدلاً من صنع الأثاث فقط. وفي الأونة الأخيرة، أعلنت الشركة عن خططها لإستكشاف فكرة إنشاء الآثاث الآلي من أجل الشقق الصغيرة، ولكنها لن تتوقف عند هذا الحد.

في الواقع، لقد أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستتعاون مع شركة UNYQ لتطوير ملحقات للاعبين لتحسين نمط حياتهم في المنزل. لا، لن نرى ماوسات الألعاب أو لوحات المفاتيح تحمل العلامة التجارية IKEA، ولكن بدلاً من ذلك، يبدو أن الشركة تبحث عن إنشاء منتجات للاعبين ذوي الإحتياجات الخاصة.

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ووفقا للمدير الإبداعي في شركة IKEA، السيد Michael Nikolic، فقد صرح بالقول : ” صحيح أننا لم نر الإمكانات الكاملة لهذه المجموعة في وقت سابق ولم ننظر إلى إحتياجاتهم الخاصة في المنزل بقدر ما ينبغي لنا. هناك العديد من الخرافات وسوء الفهم المحيطة باللاعبين. في الواقع، إنها مجموعة كبيرة من الناس في جميع الأعمار حيث الألعاب هي وظيفة بدوام كامل بالنسبة للبعض منهم “.

بعض النماذج الأولية التي تم إنشاؤها حتى الآن شملت أغطية لأزرار لوحة المفاتيح، وحامل لسلك الفأرة، وأيضًا حزام خاص للمعصم والذي يستخدم كاميرا الهاتف الذكي الخاص بك لإجراء مسح لأبعاد معصمك لطباعة حزام ملائم بإستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.