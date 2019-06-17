وكالة الفضاء NASA تريد فتح محطة الفضاء الدولية للسياح

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تريد أن تذهب إلى الفضاء؟ إذا كنت كذلك، فسوف يسعدك أن تعلم أن وكالة الفضاء NASA قد أعلنت عن خططها لفتح محطة الفضاء الدولية (ISS) للسياح في العام 2020. إن مفهوم السياحة الفضائية ليس جديدًا، ولكن مع قيام وكالة NASA بفتح المحطة الفضائية الدولية، سيسمح هذا للسياح بإستكشاف أماكن جديدة كانت مقيدة سابقًا.

وفقًا للمدير المالي في وكالة NASA، السيد Jeff DeWit، فقد صرح بالقول : ” تقوم NASA بفتح محطة الفضاء الدولية أمام الفرص التجارية وتسويق هذه الفرص كما لم نفعل من قبل “. لسوء الحظ، فهذه الرحلات إلى الفضاء لن تكون رخيصة. تشير التقديرات إلى أن تكلفة تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا إلى الفضاء ستكلف الشخص الواحد عشرات الملايين من الدولارات، وسيضطر السياح لإنفاق حوالي 35000 دولارًا في الليلة التي يقضونها هناك.

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سيتم على الأرجح إجراء مهمتين خاصتين قصيرتين سنويًا لمحطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن تستمر كل مهمة لنحو 30 يومًا، مما يعني أن البقاء هناك طيلة شهر كامل سيكلف مليونًا إضافيًا أو نحو ذلك، بالإضافة إلى تكلفة السفر إلى هناك. هذا يعني أنه عندما يتعلق الأمر بالوجهات السياحية، فإن قضاء إجازة في محطة الفضاء الدولية بعيد عن متناول الكثيرين.

ومع ذلك، إذا كانت لديك الأموال، فقد تكون هذه هي رحلة العمر التي تتطلع إليها، على الرغم من أنه سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نرى الأشخاص يسافرون إلى الفضاء لقضاء الإجازة هناك.