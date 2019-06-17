أبرز 10 رؤساء تنفيذيين بحسب نشاطهم على منصات التواصل…

قامت مؤسسة Brunswick بنشر دراسة حول أكثر الرؤساء التنفيذيين نشاطًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك منذ أيام قليلة، وقد أبرزت الدراسة أهمية وجود حسابات نشطة للرؤساء التنفيذيين على منصات التواصل الاجتماعي، ودورها في جذب الموظفين للعمل لدى الشركات التي يديرها هؤلاء الرؤساء التنفيذيون.

أُجريت هذه الدراسة بهدف تحديد أبرز 100 رئيس تنفيذي ناشط على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لعدة عوامل منها: معدل نشاطهم، وكون حساباتهم موثقة أم لا، وطريقة استخدامهم لأربع منصات تواصل اجتماعي رئيسية وهي: فيسبوك، وتويتر، ولينكدإن، وإنستاجرام، وبناء على ذلك يُمنح كل رئيس تنفيذي مجموعة من النقاط، وكلما زادت هذه النقاط، فإن تصنيفه في القائمة يكون أعلى.

شملت هذه الدراسة إجراء استبيان لما يصل إلى 790 رئيسًا تنفيذيًا، واتضح أن 48% فقط من الرؤساء التنفيذيين للشركات لديهم حسابات تواصل اجتماعي، كما تبين أن منصة لينكدإن تعتبر هي المنصة المفضَّلة عندهم.

وأوضحت الدراسة أيضًا أن الموظفين يفضلون العمل لدى الشركات التي يمتلك رؤساؤها التنفيذيون حسابات تواصل اجتماعي نشطة، وذلك بنسبة 2 إلى 1.

يقول Craig Mullaney؛ أحد الشركاء في مؤسسة Brunswick في تعليقه على هذه الدراسة: “لقد تغير مفهوم القيادة في عالم ريادة الأعمال، فالقائد الذي يواكب متغيرات العصر، يجب أن يكون لديه القدرة على التواصل مع الناس، والتأثير فيهم من خلال توجيه رسائل مباشرة وموثوقة، عبر قنوات التواصل الرقمية المختلفة”.

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كانت المفاجأة في هذه الدراسة، أن الرؤساء التنفيذيين للشركات المالكة لكبرى منصات التواصل الاجتماعي، قد جاءوا في مراكز متأخرة، فمثلًا: جاء مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك في المركز 51 في القائمة، بينما جاء جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر في المركز 69.

سنقوم الآن باستعراض أبرز 10 رؤساء تنفيذيين وفقًا لاهتمامهم بحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في ترتيب تنازلي، حيث سيأتي المركز الأول في نهاية القائمة:

10- إد باستيان Ed Bastian:

الرئيس التنفيذي لشركة (دلتا إيرلاينز) Delta Airlines.

الحسابات الأكثر نشاطًا: لينكدإن.

عدد نقاط التقييم: 780.1.

9- لين جود Lynn Good:

الرئيسة التنفيذية لشركة Duke Energy.

الحسابات الأكثر نشاطًا: لينكدإن.

عدد نقاط التقييم: 780.2.

8- ماري بارا Mary Barra:

الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز.

الحسابات الأكثر نشاطًا: تويتر، ولينكدإن.

عدد نقاط التقييم: 780.3.

7- بن فان بوردن Ben van Beurden:

الرئيس التنفيذي لشركة (رويال داتش شل) Royal Dutch Shell، والمعروفة باسم (شل) Shell، وتعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم.

الحسابات الأكثر نشاطًا: تويتر، ولينكدإن.

عدد نقاط التقييم: 788.

6- هانز فستبيرج Hans Vestberg:

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الرئيس التنفيذي لشركة (فيرايزون) Verizon للاتصالات.

الحسابات الأكثر نشاطًا: تويتر، ولينكدإن، وإنستاجرام.

عدد نقاط التقييم: 788.7.

5- دان شولمان Dan Schulman:

الرئيس التنفيذي لشركة باي بال PayPal.

الحسابات الأكثر نشاطًا: فيسبوك، وتويتر، ولينكدإن.

عدد نقاط التقييم: 795.3.

4- أدينا فريدمان Adena Friedman:

الرئيسية التنفيذية لبورصة (ناسداك) Nasdaq.

الحسابات الأكثر نشاطًا: فيسبوك، وتويتر، ولينكدإن، وإنستاجرام.

عدد نقاط التقييم: 799.

3- رامون لاجوارتا Ramon Laguarta:

الرئيس التنفيذي لشركة (بيبسيكو) PepsiCo.

الحسابات الأكثر نشاطًا: فيسبوك، وتويتر، ولينكدإن.

عدد نقاط التقييم: 802.

2- برنت سوندرز Brent Saunders:

الرئيس التنفيذي لشركة (ألرغان) Allergan للأدوية.

الحسابات الأكثر نشاطًا: تويتر، ولينكدإن، وإنستاجرام.

عدد نقاط التقييم: 815.3.

1- دوغ ماكميلون Doug McMillon:

الرئيس التنفيذي لشركة (وولمارت) Walmart لتجارة التجزئة.

الحسابات الأكثر نشاطًا: فيسبوك، ولينكدإن، وإنستاجرام.

عدد نقاط التقييم:828.7.

من أهم العوامل التي ساعدت دوغ ماكميلون Doug McMillon في الفوز بالمركز الأول: قيامه بنشر الصور ومقاطع الفيديو عن حياته المهنية والشخصية بشكل مستمر، كما أن جميع حساباته على منصات التواصل الاجتماعي موثقة.