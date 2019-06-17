Lenovo تزيح الستار رسميًا عن الحاسوب المحمول Lenovo ThinkPad P73 مع 128GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المحتمل أن يكون Lenovo ThinkPad P73 هو أقوى حاسوب محمول توفره شركة Lenovo اليوم، لأنه يأتي مع أحدث المعالجات من Intel و Nvidia، كما أنه يضم ما يصل إلى 128GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 6 تيرابايت من الذاكرة التخزينية SSD.

ليس من المستغرب أن يكون هذا الحاسوب المحمول الجديدة ضخمًا مع العلم بأنه يزن 3.4 كيلوجرام ويبلغ سمكه 25 ملمتر، ولكنه لا يزال يشبه إلى حد كبير الحواسيب المحمولة التي يبلغ حجمها 17 إنش. بشكل عام، سيستخدم الناس هذا الحاسوب المحمول كبديل للحاسوب المكتبي بدلاً من جهاز محمول مثل الحواسيب المحمولة التي يبلغ حجمها 13.3 إنش.

Advertisements

ووفقًا لشركة Lenovo، فمن الممكن الحصول على الحاسوب Lenovo ThinkPad P73 مع ما يصل إلى الجيل التاسع من المعالج Intel Core i9 أو مع المعالج Intel Xeon الأحدث الثماني النوى. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن أيضًا إختيار الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع بطاقة الرسوميات المتقدمة جدًا Nvidia GeForce RTX 5000. وبفضل الآلاف من نوى الرسوميات، ومئات النوى للذكاء الإصطناعي، وعشرات النوى لرسم الأشعة ( Ray Tracing )، فبإمكان معالج الرسوميات هذا أن يتحمل أي عبء تقوم بإلقائه عليه، بما في ذلك تشغيل الألعاب المتقدمة جدًا.

شاشة هذا الحاسوب البالغة 17 إنش ليست كبيرة فحسب، فهي تمتاز أيضًا بدقة 4K وبسطوع عالي يتخطى 500 شمعة مع العلم بأن هذه الشاشة متوافقة كذلك مع Dolby Vision HDR. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الحاسوب المحمول يضم كذلك مكبرات صوتية مزدوجة، وكاميرا أمامية تسمح بفتح النظام عن طريق التعرف على الوجه.

الحاسوب Lenovo ThinPad P73 سيكلف إبتداء من 1849 دولار أمريكي. وبالتأكيد، هو ليس باهظ الثمن في فئته، ولكن كلما قمت بترقية مكونات هذا الحاسوب كلما إرتفع السعر بسرعة.