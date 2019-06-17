الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى تصل إلى 41 درجة

محمد طاهر ابو الجود



أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، حيث تصل العظمى على القاهرة والوجه البحري لـ 35 درجة مئوية، وعلى جنوب البلاد إلى 41، مشيرا إلى أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، أن المؤثر الحقيقي على حالة الطقس الارتفاع الكبير والملحوظ في نسبة الرطوبة خلال الفترة الحالية.