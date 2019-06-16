أهم 5 مزايا ينبغي لجوجل تقديمها في هاتف Pixel 4 المرتقب

بدأت تكثر منذ مدة التسريبات المتعلقة بهاتف (بكسل 4) Pixel 4 من جوجل، مع أنه لا يُتوقع أن يُعلن عن الهاتف قبل شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم. وردًا على هذه التسريبات، تخلّت شركة جوجل عن السرية، فنشرت قبل يومين بنفسها صورةً تُظهر ظهر الهاتف بالكامل. وعلى الهيكل؛ الذي يبدو أنه من الزجاج الأسود، رأينا شعار الشركة، وفي الزاوية اليسرى العليا يوجد نظام كاميرا مربع الشكل، يحتوي كاميرتين. ولا يوجد مستشعر بصمة خلفي؛ كما في الإصدارات السابقة.

وفي الصورة التي نشرتها جوجل في تغريدة على موقع تويتر، يبدو أنها سوف تتخلى عن التصميم الثنائي اللون للظهر، الذي اتسمت به الإصدارات السابقة، وهو تغيير قد يُرحِّب به كثيرون.

وهنا نستعرض لكم المزايا التي نعتقد أنه ينبغي لجوجل إضافتها إلى (بكسل 4):

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1. عمر بطارية أطول.

كان عمر البطارية في هاتف (بكسل 3)، وإلى حد أقل في (بكسل 3 إكس إل)، مخيبًا للآمال. فمع أن مثل هذه الهواتف الكبيرة الحجم قادرة على احتواء بطارية بسعة أكبر، إلا أن هواتف بحجم أصغر – مثل: (جالاكسي إس10) من سامسونج، و(آيفون إكس إس) من آبل – تفوقت على (بكسل 3) في عمر البطارية. لذا على جوجل تحسين عمر البطارية في (بكسل 4).

2. تحسينات الكاميرا.

ارتفعت قدرات التصوير في الهواتف الذكية إلى مستويات جديدة خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت الشركات تتنافس قبل سنوات على أفضل كاميرات خلفية، أصبحت الآن تتنافس على تقديم أكبر عدد من الكاميرات، مع تحسينات قدرات التصوير، فرأينا هواتف تقدم حتى 5 كاميرات خلفية.

وفي الصورة التي نشرتها جوجل، رأينا أن الهاتف سوف يضم كاميرتين خلفيتين، بالإضافة إلى مستشعر ثالث لتحسين قدرات التصوير. وهو بخلاف الإصدار السابقة، التي كانت تصر جوجل فيها على تقديم كاميرا واحدة بمواصفات قوية، مقارنةً بالشركات الأخرى التي قدمت هواتف ذات كاميرتين، وثلاث كاميرات.

ومن التحسينات المأمولة في هاتف (بكسل 4) تحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، والتركيز التلقائي، والتقريب البصري، والقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K، مع دعم تقنية HDR، بالإضافة إلى قدرات الواقع المعزز، وهو ما تحرص عليه جوجل من خلال خدمة (جوجل لنز) Google Lens.

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3. شحن أسرع.

تدعم شركة جوجل تقنية الشحن السريع عن طريق منفذ (يو إس بي- سي) USB-C، وذلك باستطاعة 18 واطًا. ومع ذلك، فإن هذه السرعة لا تزال مخيبة، إذ إن بعض الشركات بدأت تقدم هواتف قادرة على الشحن السريع باستطاعة 45 واطًا.

أما فيما يتعلق بتقنية الشحن اللاسلكي، فإن هاتف (بكسل 3) يدعم هذه التقنية باستطاعة 10 واط، ولكن للأسف، فإن جوجل جعلت قواعد الشحن اللاسلكي بمعيار (تشي) Qi من الأطراف الخارجية لا تشحن إلا باستطاعة 5 واط فقط، وذلك في مسعى منها لترويج منصة (بكسل ستاند) Pixel Stand الخاصة بها، وهي المنصة الوحيدة القادرة على الشحن بالاستطاعة الكاملة.

ينبغي لجوجل أن تدعم في هاتف (بكسل 4) تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 15 واطًا، مع دعم الشحن بالاستطاعة الكاملة للمنصات التي تنتجها شركات الطرف الثالث.

4. شاشة ذات دقة وسطوع أعلى.

يمتاز هاتفا (بكسل 3) و(بكسل 3 إكس إل) بشاشة ذات دقة لونية عالية، ولكن مستوى السطوع ليس بالمستوى المطلوب حين استخدام الهاتف خارج المنزل، لذا ينبغي لجوجل زيادة مستوى السطوع.

وفي زمن ازدهار ألعاب الفيديو على الأجهزة المحمولة، وفي ظل سعيها لتعزيز حضورها في هذا المجال من خلال خدمة (جوجل ستاديا) Google Stadia، ينبغي لجوجل تقديم هاتف مع شاشة ذات معدل تحديث عالٍ بواقع 90 هرتزًا، كما في هاتف (ون بلس 7 برو) OnePlus 7 Pro، أو 120 هرتزًا كما في هاتف (ريزر فون 2) Razer Phone 2.

5. قدرات ذكاء اصطناعي أقوى.

من المعروف أن جوجل تعد من أقوى الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مستفيدةً من محرك البحث الخاص بها، وخدماتها المتنوعة الأخرى، وقد تمكنت في سنوات قليلة من جعل مساعدها الرقمي (جوجل أسيستنت) Google Assistant منافسًا قويًا، تفوق في بعض الأمور، على المساعدات الأقدم: (أليكسا) Alexa من أمازون، و (سيري) Siri من آبل.

لذا، يُنتظر أن نشهد قدرات ذكاء اصطناعي أقوى في هاتف (بكسل 4)، خاصةً أن جوجل قد أعلنت خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Google I/O 2019، الذي عُقد في شهر أيار/ مايو الماضي، أن الجيل القادم من (جوجل أسيستنت) قادم مع (بكسل 4).