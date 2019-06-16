شرح NordVPN أفضل برنامج لفتح المواقع المحجوبة وتصفح الإنترنت الخفي

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سنقدم لكم اليوم شرح NordVPN وهو أفضل برنامج لفتح المواقع المحجوبة حول العالم وتصفح الإنترنت بشكل خفي يسمح لك بإخفاء تصفحك ومعلومات التصفح الخاصة بك.

في العادة إن كنت تستخدم إتصال الإنترنت الإعتيادي فإن هذا الإتصال يتم من خلال خوادم مزود الخدمة ISP وهو الذي يقوم بتوصيلك بالعالم عبر الإنترنت، لذا فعندما تطلب أن تصل إلى موقع معين فإن خوادم مزود الخدمة تقوم بتوصيلك بها ويتم نقل جميع البيانات من وإلى جهاز الكومبيوتر الخاص بك من خلال مزود الخدمة هذا مما يسمح لمزود الخدمة بمنع وصولك إلى مواقع معينة ومراقبة الإستخدام الخاص بك.

وهذا أيضاً يعني أن أي مستخدم أو موقع يتمكن من الوصول إلى هذه المعلومات او يطلبها من خلال مزود الخدمة سيحصل عليها وهذا ما يجعل الإعلانات التي تشاهدها على الإنترنت من مواقع معينة في أوقات كثيرة مخصصة لك بشكل خاص وتشابه ما قمت بالبحث عنه مؤخراً، وهنا يأتي دور برنامج NordVPN الذي يخفيك على الإنترنت .

ماهو NordVPN وكيف يعمل ؟

كما قلنا فإنك لتتصل بالإنترنت تحتاج واجهة او خوادم يتجه إليها إتصالك من خلال جهاز الكومبيوتر الخاص بك لتقوم بإيصالك إلى الموقع الذي ترغب في تصفحه، برامج الـ VPN تقوم بعمل هذه الخوادم عن طريق إيصالك بخوادم مقامة في مناطق مختلفة حول العالم لتتمكن من الإتصال بالإنترنت بإستخدام هذه الخوادم وهذا عن طريق ما يعرف بـ Virtual Private Network وإختصاراً VPN أي شبكة خاصة إفتراضية، تقوم هذه الشبكة بإنشاء نفق إتصال بين جهازك والموقع الذي ترغب في الوصول إليه.

برنامج NordVPN هو أحد البرامج التي تقدم هذه الخاصية وتسمح لك بالإتصال بالكثير من الخوادم المتاحة بشكل آمن عبر الإنترنت وحول العالم، الحكومة الأمريكية لفترة كبيرة كانت تستخدم برنامج NordVPN بنسخة خاصة لتتمكن من الهرب من المراقبة والتجسس عبر الإنترنت.

شرح NordVPN لماذا يعتبر البرنامج هو الأكثر أمناً ؟

يعتمد برنامج NordVPn على أكثر من تقنية مختلفة تجعله الأمن بشكل عام في جميع الإستخدامات المختلفة والإستخدام تحديداً لإخفاء تحركاتك عبر الإنترنت والوصول إلى المواقع المحجوبة بشكل كامل، يعتمد البرنامج على بروتوكول ثنائي لحماية إتصالك عبر الإنترنت وهو IKEv2\IPsec وهو يقوم بتشغيل حركة المرور عبر الإنترنت من خلال خوارزميات متقدمة للغاية بالإضافة إلى إستخدام معامل تشفير NordVPN NGE أيضاً لزيادة الأمان وتقليل المراقبة على الإنترنت، هاذين المعاملين يقومان بشفير إتصال الإنترنت بمستوى عسكري يجعل من الصعب على أي مستخدم أو مزود خدمة التغلب عليه.

كما أن البرنامج يستخدم نفق VPN مزدوج الطبقات وهو يعتمد ببساطة على أن يقوم بتمرير إتصالك عبر نفقي VPN الأول يقوم بإعطائك الـ Ip الخارجي ومن ثم إرسالك إلى نفق إتصال آخر يقوم بعمل الإتصال الفعلي بين جهازك ومواقع الإنترنت الخارجية.

الميزة هنا أن نفق VPN الأول لا يقوم بمراقبة إستخدام الإنترنت الخاص بك ونفق VPN التالي لا يعمل مكانك أو عنوانك الفيزيائي او الـ Ip الخاص بجهازك حتى لا يتمكن من الوصول إليك، بالطبع يعد البرنامج بأقصى درجات الخصوصية والحماية وأنه لا يقوم بنشر معلوماتك ولا بيعها ولكن بعيداً عن هذه الوعود فإن التقنيات التي يستخدمونها تجعل من الصعب تتبع حركة الإنترنت حتى من خلالهم.

شرح NordVPN وطريقة إستخدامه :

في البداية يجب عليك أن تتوجه إلى الموقع لتقوم بالإشتراك وتحميل البرنامج من خلال هذا الرابط هنا .

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فورما تدخل إلى الموقع وتدخل إلى حسابك الخاص ستجد أمامك الشاشة التالية التي يمكنك التحكم في كل شيء في حسابك الخاص من خلالها :

لتبدأ بتحميل البرنامج وإستخدامه على جهاز الكومبيوتر توجه إلى Downloads ومن ثم أختر تحميل البرنامج لنظام التشغيل الخاص بك

قم بتثبيت البرنامج بعد ذلك وفتحه لتظهر لك شاشة إدخال بيانات المستخدم خاصتك وفورما تسجل دخول في البرنامج ستحصل على الواجهة التالية من البرنامج :

الشاشة التي تظهر أمامك تظهر مواقع الخوادم وسيرفرات الخدمة والتي يمكنك الإتصال من خلالها وإستخدامها، تظهر السيرفرات في شكلين إما على خريطة العالم أو في القائمة في الجهة اليسرى، من خلال القائمة يمكنك إختيار السيرفر عن طريق إختيار البلد أو إختيار سيرفر يعطيك مميزات خاصة كأن يسمح لك بالإتصال بخوادم P2P الخاصة بالتورنت أو إستخدام خاصية الـ Double VPN التي شرحناها بالأعلى.

إن قمت بالضغط على الإعدادت ستنقلك إلى الشاشة التالية :

من هنا يمكنك التحكم في الاعدادات المختلفة للبرنامج وأحد أهم الإعدادات هو CyberSec التي تسمح لك باستخدام الانترنت دون ان تظهر لك اي اعلانات او برمجيات خبيثة او حتى الاعلانات المفاجئة التي تظهر لك مرة واحدة.

هناك الكثير من الاعدادات الاخرى المفيدة فالبرنامج مثل الاختفاء على شبكة الانترنت وإغلاق اتصال الانترنت بشكل تلقائي عند انقطاع الاتصال بالـ VPN.

تحميل البرنامج :

يمكنك تحميل البرنامج من خلال الوصول إلى هذه الصفحة هنا وإختيار تحميله لأي نظام ترغب فيه .