زي النهاردة عام 1888...اختراع أول جهاز لتسجيل الصوت

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اعداد محمد بشاري
في مثل هذا اليوم 16 يونيو عام 1888،ابتكر المخترع ورجل الأعمال الأمريكى «توماس أديسون»، أول جهاز لتسجيل الصوت في التاريخ، وهو «الفونوجراف»، وهو جهاز أول جهاز يقول بتسجيل واستعادة الصوت مرة أخرى.
وكلمة «فونوجراف» عبارة عن كلمتين قديمتين، هما الفونو وتعني الصوت، وجراف وتعنى الكتابة، ويستخدم الجهاز اسطوانات من الشمع لاستعادة الأصوات مرة أخرى يبدأ التسجيل عادة عند طرف الأسطوانة وينتهى عند مركزها، ويوجد منه نوع حديث يسمى الجراموفون ولا يزال الفونوجراف والجراموفون ينتجان حتى الآن، ويبيعان كتحف فنية بالرغم من حلول التسجيل الرقمى مكانها.
يذكر أن الفونوجراف لم يكن اختراع أديسون الوحيد الذى غيّر به البشرية فبجانب الفونوجراف اخترع أديسون آلة التصوير السينمائى والمصباح الكهربائى المتوهج العملى الذى يدوم طويلًا، وقد أُطلق عليه فى الصحافة «ساحر مينلو بارك» نسبة إلى مكان مولده.
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