إيقاف برنامج MIUI Global Beta لجميع الهواتف حول العالم

برنامج MIUI Global Beta هو طريقة لتجربة جميع الخواص الجديدة والمميزات لأنظمة التشغيل الجديدة التي لازلت تخضع للتطوير قبل إطلاقها بشكل واسع للعامة حول العالم مع النسخ الثابتة من النظام.

لذا فمنذ إطلاق MIUI في 2010 وحتى يومنا هذا حافظ النظام على توفير نسختين، واحدة ثابتة وهي التي يتم إطلاقها لجميع المستخدمين حول العالم ويتاح لهم تثبيتها وتصدر على الهواتف عند شحنها لأول مرة والأخرى Beta وهو تجريبية تتيح للمستخدمين الذين يرغبون والمطورين في تجربة الخواص الجديدة والأنظمة الغير ثابتة قبل تحويلها إلى أخرى ثابتة وإطلاقها للعالم.

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في منشور ملخص نشر على موقع Mi Community الذي تتواصل الشركة مع محبيها من خلاله قال Elaine2046 وهو أحد مديري الموقع أنه وبداية من 1 يوليو القادم ستركز الشركة ومهندسيها على تقديم النسخ الثابتة من النظام وستتوقف عن تقديم النسخ التجربيبية التي لا يفترض بها أن تكون نسخ للإستخدام اليومي ولكن مع الأسف هذا ماكان يقوم به الكثير من المستخدمين حيث يقومون بإستخدام النسخ التجريبية بشكل ثابت يومي وهذا ما لا تريده الشركة.

وأنه بدلاً من التركيز على إطلاق الكثير من النسخ التجريبية في وقت واحد سيقوم المهندسين بالتركيز على إطلاق نسخة ثابتة للهواتف الجديدة التي تصدر بشكل دوري وتدعم النسخ الجديدة من نظام أندرويد.

لا يوجد حديث أو معلومات عن البرنامج الصيني للنسخ التجريبية ولكن بما أنه لم يتم ذكره فمنطقياً يمكننا أن نتوقع عدم وجود تغيير عليه وأن الشركة ستحافظ عليه في الصين تحديداً ولكن قد يصدروا بيان رسمي آخر يخصها بشكل منفرد.