كيف تخفي Google Doodles من واجهة كروم في الصفحات الجديدة

رسمات Google Doodles هي الطريقة التي تعبر بها جوجل عن إهتمامها بالأحداث الهامة عالمياً ومحلياً، كما أنها تستخدمها كأسلوب مباشر لتخليد ذكريات الشخصيات الهامة والأحداث الهامة بشكل عام وفي بعض الأوقات تكون هذه الـ Google Doodles ألعاب صغيرة لتخليد مباريات كرة قدم أو غيرها وفي بعض الأوقات تمتلك موسيقى تصويرية داخلها.

لأي سبب ما قد لا تكون تحب هذه الرسومات أو تشعر بأنها تزعجك وتزعج تجربتك لمتصفح كروم لذا فجوجل تتيح لك طريقة لإلغاءها وإخفاءها تماماً من صفحات كروم .

إخفاء Google Doodles :

لتتمكن من إخفاء هذه الرسومات عليك أن تدخل إلى وضع المطورين في كروم وتلغي إختيار تفعيلها وتشغيلها على واجهة المتصفح .

لتقوم بهذا الأمر عليك فالبداية التوجه إلى العنوان التالي بعد أن تكتبه في شريط البحث :

chrome://flags

داخل صفحة الإختيارات ستجد شريط بحث في الأعلى قم بالبحث عن Doodles فيه، ستجد إختيار يدعى Enable doodles on the local NTP وستجده موضوع على الوضع الإفتراضي، قم بتغير الوضع إلى Disabled لتغلقه تماماً.

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أعد تشغيل كروم فستجد جميع الرسمات إختفت تماماً ولن تظهر مجدداً، يمكنك إعادة نفس الخطوات مجدداً لتقوم بتشغيلها وتعيد ظهورها مجدداً.

هناك بعض الإضافات الموجودة في متجر Chrome والتي تدعي انها قادرة على إخفاء هذه الرسومات او Google Doodles ولكن هذه الإضافات في أوقات كثيرة لا تعمل أو تواجه مشاكل في العمل لذا من الأفضل دائماً أن تعتمد على الإختيار المتاح داخل المتصفح نفسه والذي تقدمه لك جوجل نفسها، الإضافات بالرغم من أنها جيدة وعملية إلا أنها تستهلك الكثير من ذاكرة الجهاز والمعالج لتعمل وأنت لا تريد أن يصبح كروم أثقل مما هو عليه.

بينما تقوم هذه الطريقة بأخفاء الـ Doodles من واجهة Chrome تماماً إلا أنها لن تعمل على صفحة جوجل الرئيسية او صفحات البحث الخاصة بجوجل وهذا لآن هذه الرسومات الموجودة عليها تكون مبنية داخل الصفحة من خلال الخادم والمطور نفسه ومن الصعب أو شبه المستحيل أن تتحكم فيها من خلال جهاز الكومبيوتر الخاص بك .

أتمنى أن تكون هذه الطريقة أفادتكم وساعدتك على إخفاء الـ Doodles وتقليل التشتيت الذي تسببه هذه الرسومات.