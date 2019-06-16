تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق اثنان من أجهزة Galaxy اللوحية هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الكوري لإطلاق اثنان من أجهزة Galaxy اللوحية خلال الفترة القادمة، على أن يتم الكشف عن الإصدارات الجديدة مع جهاز Galaxy Tab S5 المميز الذي إحتل الكثير من التسريبات مؤخراً.

قبل إنطلاق مؤتمر سامسونج في شهر أغسطس للإعلان عن إصدار الشركة المميز Galaxy Note10، تستعد الشركة لإصدار إعلانات أخرى قريباً عن أحد أجهزة Galaxy اللوحية.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج لديها ثلاثة إصدارات جديدة من أجهزة Galaxy اللوحية، حيث رصد بالفعل جهاز Galaxy Tab S5 اللوحي مؤخراً والذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 855، أيضاً أكدت التسريبات الجديدة على أن سامسونج تكشف لاحقاً عن كلاً من جهازي Galaxy Tab A 8.0 2019، وGalaxy Tab Active Pro.

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ولقد رصد أحد إصدارات سامسونج القادمة من الأجهزة اللوحية في موقع Android Enterprise، بعد أن تم إعتماد معايير الجهاز من قبل Bluetooth SIG، وWi-Fi Alliance، حيث من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بعدد 5 من النماذج المختلفة، والتي تأتي بأرقام SM-T295، وSM-T295N، وSM-T295C، وSM-T297 إلى جانب SM-T290.

أيضاً من المقرر أن تدعم أربعة من النماذج الإتصال بشبكات LTE، كما ظهر Galaxy Tab Active Pro في تسريبات مصورة أخرى حيث تم تسجيل الجهاز في الإتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بتصميم قوي ومعايير أعلى للمقاومة بين إصدارات سامسونج من الأجهزة اللوحية هذا العام.

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