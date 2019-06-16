تسريب هاتف Realme 4 في تغليفه التجاري وأول صور له

هاتف Realme 4 هو الهاتف القادم في خط Realme الأساسي والشركة الفرعية المنبثقة من اوبو والتي تقدم هواتف متوسطة أو منخفضة في السعر في مقابل أداء عالي.

لم يمض أكثر من 3 أشهر بعد على إطلاق هاتف Realme 3 في الاسواق العالمية بل وإن النسخة الإحترافية منه Realme 3 Pro لم تصدر بعد بشكل رسمي في مصر والوطن العربية وأصبحنا الآن ننظر ونتحدث عن هاتف Realme 4.

هذه المرة ظهر التغليف التجاري لعلبة الهاتف التي سيباع بها في المنافذ المختلفة وهي تظهر رقم 4 واضحاً على العلبة كدليل واضح ومحاولة إرسال رسالة واضحة أن الهاتف هو الإصدارة الرابعة وبالأسفل ستجد علامة Realme التجارية المعروفة.

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بالطبع لا يمكننا أن نتأكد من صدق هذه المعلومات أو الصور التي ظهرت ولكن لا يوجد سبب لكي تكون المعلومة كاذبة كما ان العلبة تشبه جداً علب Realme التجارية المختلفة، بالطبع كانت ظهرت بعض الصور التخيلية Renders للهاتف ولكنها تبدو شبيهة جداً بـ Realme 2 لذا فإننا نظن بأنها مزيفة وليست حقيقة ولا داعي لذكرها وإظهارها هنا.

بالتأكيد ستطلق الشركة المزيد من الإعلانات والمعلومات عن الهاتف في الفترة القادمة كحال جميع هواتف Realme .