تحديث جوجل كروم التجريبي الجديد للأندرويد يأتي مع وضع لحفظ البطارية

من فترة قريبة صدر تحديث جديد لمتصفح جوجل كروم على الأندرويد يضيف له خاصية مدير الكلمات السرية ويسمح له بتوليدها بشكل تلقائي بالإضافة إلى تفعيل الوضع المظلم في حالة استخدام موفر البطارية على الجهاز.

والآن وبعد أن أصبح ذلك التحديث مستقراً بدأت جوجل بتجريب تحديث جديد تجريبي ينقل متصفح جوجل كروم إلى التحديث رقم 76 والذي يضيف مجموعة خصائص ومميزات جديدة لتحسين الأداء بشكل عام داخل البرنامج وإضافة طرق جديدة لتوفير إستهلاك الطاقة والبيانات.

واحد من أهم النقاط التي تم إضافتها في التحديث الجديد وهو ما يعرف بإسم Lazy Loading وهو أن يقوم المتصفح بتحميل البيانات التي تراها أمامك بشكل مباشر دون تحميل باقي الصفحة أو الصفحة أجمع، يعني أن الصفحة التي تتصفحها إن كانت طويلة أو كبيرة بعض الشيء فإن المتصفح لن يقوم بتحميل أي بيانات إلا تلك البيانات التي تراها بشكل مباشر أمامك، بالطبع ستعمل هذه الخاصية على توفير إستهلاك البيانات من الموبايل والطاقة التي سيستهلكها الموبايل بالإضافة إلى جعل البرنامج أخف على الجهاز وتقليل غستهلاك البطارية.

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كما أن التحديث الجديد سيسمح لك بإستخدام الوضع المظلم داخل المواقع التي تمتلك هذا الوضع وطالما قمت أنت بفتعيل هذا الخيار دا البرنامج لتستفيد من إمكانية توفير البطارية بشكل أكبر.

التحديث الجديد لازل في المرحلة التجريبية ولكن من المتوقع أن ينتقل قريباً إلى التنفيذ الفعلي مثلما حدث مع تحديث 75 قبله.

المصدر.