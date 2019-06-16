تسريب صور Mate 30 Pro الرائد من هواوي بعد مشكلة جوجل

تم تسريب صور Mate 30 Pro الجديد من هواوي وأول هاتف رائد لها يُلمح لوجوده بعد مشكلة جوجل وامريكا والأندرويد وكل هذه الأمور .

ولكن قبل أن نتحدث عن تبعات مشكلة جوجل ومالذي قد تعنيه لهواتف هواوي الرائدة الجديدة دعونا نتحدث في البداية عن مواصفات جهاز Mate 30 Pro تحديداً.

المواصفات الأولية التي تم تسريبها للهاتف تظهر لنا هاتفاً بحجم 6.71 بوصة وشاشة Amoled مع معدل تحديث يبلغ 90Hz مثل ما رأينا في Oneplus 7 Pro الجديد، يمكننا أن نتوقع أداءً للشاشة مقارب جداً من اداء Oneplus 7 Pro الجديد حيث يبدو أن هواوي ستتبع نفس هذا المستوى في الشاشة على الأقل.

أما من ناحية المعالج فعلى حسب أحدث الشائعات فإن الهاتف سيأتي بمعالج Kirin 985 الجديد من هواوي والمطور بداخل الشركة محلياً، بالطبع الهاتف أيضاً سيأتي بمعالج إتصال 5G من شركة Balong مع مستشعر للبصمة داخل الجهاز وبطارية بحجم 4200 مللي أمبير و شحن سريع بقوة 55 واط.

Advertisements

حواف شاشة الجهاز ستأتي منحنية مع ثقبين للكاميرا في اعلى الجهاز مثلما رأينا مع الـ Galaxy S10 Plus من سامسونج هذا العام مع تشكيلة غريبة جداً للكاميرات في خلف الجهاز، حيث من المفترض أن يأتي الجهاز بأربع كاميرات تقريباً وإذا حسبت الفلاش الخاص بها ستجدهم يصلوا إلى 5 في مستطيل في ظهر الجهاز والكاميرات مرتبة على شكل V لذا يمكنك أن تتوقع أداء صور Mate 30 Pro مذهل

بالطبع كاميرات الجهاز ستكون مذهلة جداً فالأداء كما إعتدنا من أجهزة هواوي ولكن أما كان هناك حل آخر لتقديم شكل اجمل من هذا قليلاً ؟ على حسب الشائعات فإن الهاتف سيأتي بتقريب بصري بدقة 5x.

أعتقد أن هذا الهاتف تحديداً سيواجه الكثير من المشاكل في إطلاقه بسبب منع جوجل، ولكن إن بدأت التسريبات والمعلومات عنه الا يعقل أن تكون المشكلة في طريقها إلى الحل ؟ أو أن تكون هواوي وجدت حلاً آخر ؟