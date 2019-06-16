Phil Spencer يوضح كيف تعمل خدمة xCloud و تقنية Console Streaming

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال اللقاء الذي حظيت به شبكة The Verge مع فيل سبينسر رئيس الإكس بوكس و ألعاب الويندوز، وضح الأخير الطريقة التي تعمل بها خدمة xCloud السحابية من الشركة:

xCloud هي أن نقوم نحن بوضع اللوحة الأم لمنصة الإكس بوكس في مركز بيانات Azure، و أن نسمح لك بأن تقوم بالاتصال مع اللوحات الأم هذه و اللعب على الهاردوير الخاص بنا نحن. بذلك إن كنت لا تملك إكس بوكس أو لم يكن جهازك متاحاً، سيكون بمقدورك الاتصال بخدمة xCloud و اللعب. xCloud هي أن نقوم بوضع أجهزة إكس بوكس في السحابة، و عملية الاتصال علينا التي تقوم بها من خلال هاتفك الذكي، الأولوية الأولى لنا. هذا يسمح لك أن تحمل تجربة اللعب الخاص بك حيثما كنت، هذه هي xCloud. Advertisements

أما تقنية Console Streaming:

عندما تقوم بشراء الإكس بوكس فأنت فعلياً اشتريت نفس العتاد الذي وضعناه في السحابة، لذلك قد تحدينا أنفسنا و طرحنا هذا السؤال: هل نستطيع أن نسمح لك بأن تقوم بتحويل عتاد الإكس بوكس الخاص بك إلى مركز بيانات، xCloud الخاص بك، بحيث يكون بمقدورك أن تقوم ببث الألعاب التي تملكها من جهازك المنزلي إلى هاتفك الذكي مجاناً؟ هذه هي تقنية Console Streaming. إنها تسمح لك ببث الألعاب التي تملكها من جهازك المنزلي و أنت في الخارج إلى هاتفك الذكي.

المثير في الأمر هو تأكيد فيل سبينسر أن هذه التقنية ستعمل مجاناً أيضاً.