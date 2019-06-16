تقرير: Nvidia تُمهد لإطلاق ثلاث بطاقات رسومية Super لكل من RTX 2080 و RTX 2070 و RTX 2060

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت تقارير جديدة على شبكة الانترنت أحدها قادم من Tweaktown على أن شركة Nvidia الأمريكية تتحضر لإطلاق ثلاث بطاقات رسومية من سًلالة جديدة تحمل الاسم Super، و هذه البطاقات هي نُسخ محسنة من بطاقات RTX 2080 و RTX 2070 و RTX 2060 و بسعر أقل من السعر الرسمي السابق.

و بحسب التقرير فإن هذه البطاقات ستحمل سرعة أعلى من السرعة الأصلية لبطاقات RTX الموازية لها، كما أنها جميعاً ستقوم باستعمال ذاكرة الفيديو GDDR6، كما من المتوقع أن يتم بيعها بسعر أقل 100$ من السعر الأصلي لبطاقات RTX.

Nvidia تمتلك أسباباً عديدة لإصدار سلاسة جديدة من البطاقات الرسومية رغم أنها تملك بالفعل سلالة Ti كإصدار أقوى من البطاقات الأساسية، Nvidia عانت من مشاكل إنتاجية لهذه البطاقات مع استعمالها لأنوية جديدة كلياً و الآن فقد أصبحت عملية الإنتاج أكثر نضجاً، كما واجهت الشركة مصاعب في بيع هذه البطاقات بسبب أسعارها المرتفعة. المصادر تُشير إلى أن Nvidia ستطلق بطاقات Ti Super لتكون الأقوى على الإطلاق من بين جميع بطاقاتها الحالية.

على أية حال، يبقى هذا في بند الشائعات حتى تُعلن Nvidia رسمياً عن بطاقات سوبر. بعض المصادر تُشير إلى أن الإعلان الرسمي سيكون في 21 يونيو، أي بعد بضعة أيام من الآن.