ترقيات كبيرة لبعض موظفي شركة Nintendo

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال موقع Nintendo تم التأكيد على حصول بعض موظفي الشركة على ترقية بارزة. Eiji Aonuma المُخرج الشهير في الشركة لألعاب أسطورة زيلدا Majora’s Mask و Wind Waker و Twilight Princess، و المنتج الحالي للسلسلة، إيجي أونوما تمت ترقيته و أصبح مديراً عاماً في الشركة بوظيفة Deputy General Manager و لا شك أن هذا يأتي بعد إشرافه على إصدار Breath of the Wild الجزء الأكثر مبيعاً في تاريخ السلسلة.

Hisashi Nogami مُنتِج سلسلتي Splatoon و Animal Crossing أصبح هو الآخر Deputy General Manager و لا شك أن هذا يتحقق بعد النجاح الكاسح للعبة Splatoon 2 و التي باعت أكثر من 8 مليون نسخة حول العالم. المصممة Aya Kyogoku و التي عملت كمخرج للعديد من ألعاب Animal Crossing أصبحت الآن المُنتج لسلسلتي Animal Crossing و Splatoon مكان هيساشي نوغامي و رئيسة فريق الإنتاج رقم 5.

Yoshiko Ikebata أصبح رئيس الإنتاج لفريق التطوير رقم 6 و هو الفريق المسؤول عن فريق الإنتاج رقم 6 المسؤول عن ألعاب Metroid و Luigi.