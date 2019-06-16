فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال موقع Nintendo تم التأكيد على حصول بعض موظفي الشركة على ترقية بارزة. Eiji Aonuma المُخرج الشهير في الشركة لألعاب أسطورة زيلدا Majora’s Mask و Wind Waker و Twilight Princess، و المنتج الحالي للسلسلة، إيجي أونوما تمت ترقيته و أصبح مديراً عاماً في الشركة بوظيفة Deputy General Manager و لا شك أن هذا يأتي بعد إشرافه على إصدار Breath of the Wild الجزء الأكثر مبيعاً في تاريخ السلسلة.
Hisashi Nogami مُنتِج سلسلتي Splatoon و Animal Crossing أصبح هو الآخر Deputy General Manager و لا شك أن هذا يتحقق بعد النجاح الكاسح للعبة Splatoon 2 و التي باعت أكثر من 8 مليون نسخة حول العالم. المصممة Aya Kyogoku و التي عملت كمخرج للعديد من ألعاب Animal Crossing أصبحت الآن المُنتج لسلسلتي Animal Crossing و Splatoon مكان هيساشي نوغامي و رئيسة فريق الإنتاج رقم 5.
Yoshiko Ikebata أصبح رئيس الإنتاج لفريق التطوير رقم 6 و هو الفريق المسؤول عن فريق الإنتاج رقم 6 المسؤول عن ألعاب Metroid و Luigi.
كانت هذه تفاصيل خبر ترقيات كبيرة لبعض موظفي شركة Nintendo لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.