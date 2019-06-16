Phil Spencer: تمنيتُ لو شاركت سوني في E3 2019!

فاطمة أيت طالب - دبي - اتخذت سوني للتسلية التفاعلية قرارها بالغياب عن معرض التسلية و الترفيه الإلكتروني E3 2019، و هو القرار الذي أثار الكثير من الجدل بين عشاق ألعاب الفيديو. يبدو أن Phil Spencer رئيس قسم الإكس بوكس و ألعاب الويندوز لدى شركة مايكروسوفت الأمريكية لم يكن سعيداً بهذا الغياب، فمن خلال حديثه مع Giant Bomb أكّد أنه افتقد تواجد بعض الشركات:

تمنيتُ لو كانت سوني هنا، تمنيتُ لو كانت آكتفيجن هنا. أعتقد أن E3 لن يكون كما هو دون أن يتواجد الجميع.

فيل سبينسر أكد أنه يرى بأن معرض التسلية و الترفيه الحالي هو فرصة حقيقية للصناعة حتى تُثبت للعالم ما تستطيع ألعاب الفيديو فعله، حتى تستطيع ألعاب الفيديو إثبات ذاتها أكثر فأكثر كحرفة فنية مستقلة.

على أية حال، من الجدير بالذكر أن فيل سبينسر هو أحد الإداريين لشركة ESA، الشركة المسؤولة عن معرض E3 سنوياً.